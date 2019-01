Un angelo per capello Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Giustina, una dolce signora di origine polacca, ci ha contattato per renderci partecipi di un suo gesto a scopo benefico davvero singolare.

La signora è rimasta colpita da una vicenda che ha visto coinvolto un bimbo di 9 anni, figlio di una sua cara amica in Polonia, affetto da una forma di leucemia che lo ha costretto a subire diverse cure che, come si sa, portano anche alla perdita dei capelli.

Giustina, addolorata da questa situazione, è venuta a conoscenza di un'associazione "Un Angelo per capello" che si trova a Santeramo in Colle (BA) presente anche con un sito web e ha quindi pensato di tagliare parte dei suoi capelli, un gesto che le è costato parecchio, ma per quel bambino sfortunato lo ha fatto amorevolmente.

La donna aveva una foltissima capigliatura lunga e liscia che raggiungeva oltre un metro di misura e che scendeva fin sotto la schiena. Ha quindi deciso, per questo scopo, di tagliarsi la treccia per una lunghezza di 55 centimetri, più della metà dei suoi capelli!

Quasi un trauma per lei, ma il gesto nobile e la causa per cui è stato fatto questo taglio, la rende un’eroina alla quale va tutto il nostro plauso e speriamo - ma di sicuro sarà così - di tutti i nostri lettori.

Tanti capelli arriveranno all’associazione e tanti piccoli infermi che hanno o stanno subendo la pesantezza di questa brutta malattia, potranno avere la consolazione nel momento della cura di poter disporre di una capigliatura.

Brava Giustina! Una stupenda goccia di mare che ingrandisce e diventa un oceano di bontà in un mondo che sta sempre più rotolando verso l'egoismo e le brutture. Gesti come questi riaccendono la luce della speranza.