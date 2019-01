Differenziata, amministratori di condominio a confronto con la Rieco Sud

TERMOLI. Fittissima l’agenda degli incontri sulla nuova raccolta differenziata a Termoli, Rieco Sud scarl, Comma srl e Comune di Termoli in sinergia per cercare di sensibilizzare al massimo la cittadinanza, sia nell’utenza domestica che commerciale.

Stamani, in sala consiliare, riunione con gli amministratori di condominio che operano sul territorio cittadino.

Ci sarà una nuova organizzazione. Fino a otto utenze per palazzo saranno dati i mastelli ed eliminati i bidoni, su volumi diversi si confermeranno i contenitori collettivi, ma si dovranno ubicare sul suolo privato.

Ci sono criticità su cui intervenire, sia per l’aspetto del conferimento fuori zona, dove chi passa lascia anche se non vi abita, e la sostituzione dei mastelli danneggiati.

Per gli organizzatori è stato un incontro molto produttivo quello di questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli con gli Amministratori di condominio. La ditta Rieco Sud ha spiegato nel dettaglio tutto ciò che i condomini sono tenuti a fare per effettuare al meglio la raccolta differenziata e ha annunciato di aver già iniziato con dei sopralluoghi specifici in alcuni condomini della città. Allo stesso modo gli Amministratori di condominio hanno posto delle questioni importanti e si sono dimostrati disponibili a collaborare con la ditta per far sì che venga effettuata una buona raccolta differenziata. Incontro proficuo nell'ottica della collaborazione.

Inoltre, nel pomeriggio si è svolto l’incontro con il personale dell’Istituto Alberghiero, di via Canada. Incontro volto alla formazione del personale interno sulle corrette metodologie di differenziazione dei rifiuti prodotti e l’importanza di recuperare tutti i materiali riciclabili. L’utilizzo di materiale didattico con illustrazioni ed esempi concreti inerenti alla specifica utenza scolastica ha reso esaustivo e completo l’incontro di oggi.