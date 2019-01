Ciclovia Adriatica del Molise, progetto avanti

TERMOLI. Il tratto molisano della cosiddetta ciclovia Adriatica non sarà una chimera.

Procede, infatti, l’iter amministrativo dell’opera pubblica che percorrerà tutti e 4 i Comuni costieri molisani.

Un intervento che su linee guida ministeriali, vede la Regione Molise stanziare 5 milioni di euro in cofinanziamento, nell’ambito della valorizzazione del sistema diffuso del mare attraverso mobilità sostenibile.

Il Comune di Termoli e i Comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato hanno concordato sull’utilità di un percorso condiviso per intercettare tutte le opportunità di investimento allocate nel Patto per il Molise.

La costruzione del modello organizzato in forma associativa tra le varie amministrazioni territorialmente interessate, in grado di coordinare le attività di studio, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi eleggibili a finanziamento, è stato ritenuto utile a fondare una moderna funzione di governance del territorio, capace cioè di indirizzarsi verso un obiettivo unitario sulla base di principi comuni che disciplinano i sistemi turistici locali (Stl), senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Il Comune di Termoli, con deliberazione consiliare n. 18 del 13.04.2017, il Comune di Campomarino con deliberazione consiliare n. 17 del 13.04.2017, il Comune di Montenero di Bisaccia con deliberazione consiliare n. 12 del 11.04.2017 ed il Comune di Petacciato con deliberazione consiliare n. 16 del 13.04.2017, hanno aderito all’accordo associativo, approvando l’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), denominata “Associazione dei Comuni per la Mobilità Sostenibile” per svolgere in modo coordinato, attività, funzioni, compiti e programmi comuni.

Il Comune di Termoli, capofila, dell'associazione dei Comuni di Montenero di B – Petacciato – Campomarino giusta convenzione del 08/06/2017, ha sottoscritto il protocollo d'intesa con la Regione Molise in data 25/07/2017, per l'attuazione del finanziamento pari a 5 milioni di euro per la “Valorizzazione del Sistema Diffuso del Mare attraverso Mobilità Turistica Sostenibile” per la realizzazione della pista ciclabile rientrante nel cosi detto “corridoio adriatico”.

Il Comune di Termoli, per dare certo l’esecuzione dei lavori e nel rispetto delle indicazioni di cui al disciplinare di finanziamento, ha previsto nel proprio bilancio comunale, e quindi nella programmazione triennale delle opere pubbliche, l'esecuzione dei lavori in argomento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2018.

La sottoscrizione della convenzione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni associati comporta: il riconoscimento in capo al Comune di Termoli della qualifica di soggetto pubblico capofila del raggruppamento per il raggiungimento dello scopo associativo, conferendogli mandato di rappresentanza perché possa intrattenere e sviluppare i necessari rapporti con gli Enti, Istituzioni e soggetti terzi, anche a valenza esterna, giuridicamente vincolante, entro i limiti fissati nell’atto costitutivo e in quelli successivi di programmazione ed indirizzo adottati dall’organo rappresentativo e orientati al raggiungimento dello scopo sociale; autorizzazione al Comune capofila ad avviare le necessarie procedure per la redazione del progetto comune di intervento eleggibile a finanziamento, nel rispetto delle disposizioni del vigente codice degli appalti, utilizzando per il pagamento delle competenze, anche nel caso di ricorso a personale esterno specialistico, le somme a disposizione nel quadro economico di progetto, allocabili entro i limiti consentiti dal codice degli appalti e dalla provvista finanziaria assentita.

Non solo, autorizzazione al Comune capofila a stipulare con la Regione Molise, in nome e per conto di tutti i consociati, la convenzione, ove prevista, per l’utilizzo del finanziamento, accettando le prescrizioni e condizioni che, in esecuzione di questo atto e del mandato collettivo di rappresentanza conferitogli, saranno impegnative e vincolanti anche per il Comune di Termoli.

A seguito, di pubblica gara di appalto di servizi, ha aggiudicato la progettazione e direzione dei lavori al R.T.P. costituito da A.t.p. Ambiente e Trasporti Progettazione srl/Ferrotramviaria Engineering spa; lo stesso R.T.P. ha attribuito la rappresentanza legale all’architetto Romano Filippello, già amministratore della società capogruppo A.t.p. Ambiente e Trasporti Progettazione srl, il quale ha stipulato regolare disciplinare di affidamento di incarico n. 19 di reg. in data 05/06/2018.

Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 13/11/2018 nel quale sono stati riportati tutti i pareri e dichiarazioni rilasciate dagli Enti ed Organismi invitati rimandando la decisione finale alla conferenza di servizi decisoria.

E’ stata approvata dal dirigente ai Lavori pubblici Gianfranco Bove il documento tecnico contenente la relazione e il computo metrico estimativo delle indagini d'impresa propedeutiche alla relazione geologica e geotecnica.