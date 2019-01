TERMOLI. Il gruppo folk canoro Tradizioni Amiche ieri sera, dopo aver cantato il canto della Pasquetta lo scorso 5 gennaio alla chiesa del Crocifisso e alla Madonna delle Grazie, è tornato questa volta on the road a esibirsi in alcuni luoghi pubblici col tradizionale canto del Sant'Antonio.

Noi li abbiamo seguiti a Difesa Grande presso il bar Panoramik a pochi passi dalla chiesa santa Maria degli Angeli, alcune canzoni oltre al canto dedicato al santo artigiano che si festeggia oggi, come 'U battellucce, hanno portato molti spettatori a seguirli.

Il gruppo folk Tradizioni Amiche è di giovane costituzione, ma curano i particolari della tradizione termolese e molisana con molta fedeltà e sta avendo parecchio successo.

Dopo la tappa del Panoramik, il Canto del Sant'Antonio è stato portato in altri luoghi della città di Termoli, come i centri commerciali Fontana e Scrigno.