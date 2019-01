TERMOLI. Mostrano una sensibilità particolare al decoro urbano i lettori di Termolionline, residenti stufi di vedere angoli della nostra città dove l’incuria regna sovrana. «Spazzamento inesistente e degrado crescente», è quanto viene lamentato in particolare da chi abita in via di Francia e ovviamente c'è anche la responsabilità di chi getta rifiuti per strada, senza conferirli opportunamente nei cestini getta-carte.

«E’ ormai assodato, che tra le tante problematiche che si riscontrano nella nostra città, all'apice della classifica c’è sicuramente il servizio di nettezza urbana - si viene riferito - bene, dopo una segnalazione di qualche settimana fa, caduta nel vuoto, torniamo a far luce sulla situazione di incuria di Via Di Francia e strade limitrofe, dove anche oggi pomeriggio e per l’ennesima volta, nonostante i cittadini liberino gli stalli pubblici spostando le proprie auto altrove per consentire un’ adeguata pulizia della zona, il servizio di spazzamento: “oltretutto doverosamente pagato dall'intera cittadinanza”, non viene eseguito. Il vecchio sistema dello spazzino di quartiere ottenne in passato migliori risultati e sicuramente aveva restituito la città al suo decoro!»