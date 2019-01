TERMOLI. La termolese Flavia Soldo ha partecipato ieri sera alla popolare trasmissione di Canale 5 "Avanti un altro" condotta dal grande presentatore Paolo Bonolis assieme al maestro Luca Laurenti.

La nostra concittadina si è comportata più che bene nei quiz iniziali dove è diventata la virtuale campionessa di giornata con un potenziale montepremi di 100.000 euro che alle domande finali sono diventati 200.000 e che sarebbero stati suoi se avesse risposto a tutte le domande in modo (s)corretto in 150 secondi. Eh sì, perché il gioco finale del noto quiz Mediaset consiste nel dare consecutivamente la risposta sbagliata a 21 domande con due opzioni di risposta.

Purtroppo però, per Flavia, il desiderio di guadagnare il bel gruzzolo sceso poi a 29.000, è svanito ad una domanda riguardante il tennis. Rimane comunque una bella e divertente esperienza per la nostra Flavia, una ragazza molto attiva che fa parte di gruppi folklorici cittadini, come la purtroppo compianta Jervelelle e la Schaffette.