Consiglio forense a fine mandato, l'assemblea conclusiva

LARINO. L’ordine degli avvocati di Larino si avvia a rinnovare i propri organi direttivi. La sessione elettorale è fissata tra giusto una settimana, giovedì 24 e venerdì 25 gennaio. Intanto, va a conclusione il mandato del Consiglio uscente, composto dal presidente Marco D'Errico e dai consiglieri Ida Campanella (segretario), Salvatore Pilone (tesoriere), Giulia Michela Antignani, Nico Balice, Micaela Bruno, Oreste Campopiano, Franco De Rosa Giglio e Nicolino Musacchio. In esecuzione della delibera del 14 dicembre 2018 è stata convocata nella sala dell'assemblea del Consiglio dell'Ordine, stamani alle ore 9,30, in prima convocazione, e per il giorno 18 gennaio 2019, ore 9,30, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria

degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Larino con il seguente ordine del giorno: relazione del Presidente, relazione del Consigliere segretario, relazione del Consigliere tesoriere e approvazione conto consuntivo 2018 e approvazione bilancio preventivo 2019. In scadenza anche la Commissione istituzionale Pari opportunità, con presidente Gabriella Degnovivo, vicepresidente Tiziana Tomarelli, segretario Cecilia D’Errico, rappresentante del Consiglio dell’ordine, Marco D’Errico, componenti: Tatiana Silvestro; Santa Paola Di Fortunato; Paola Cantelmi; componenti esterni Michele Di Tomasso; Pietro Giuseppe Sciarretta. Le elezioni di questo consesso sono convocate per la medesima doppia data. Sei i componenti da eleggere.