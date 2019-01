Commercianti in municipio, istruzioni sulla raccolta non domestica

TERMOLI. Incontri ravvicinati del terzo tipo tra la Rieco Sud Scarl e le varie categorie di utenze a Termoli sulla nuova gestione della raccolta differenziata e dell'igiene urbana.

Oggi pomeriggio, dalle 15.30 circa, con una partecipazione non entusiasmante quanto a numeri, ma comunque qualificata, a confrontarsi con la ditta che dal primo dicembre ha ereditato il servizio dalla Teramo Ambiente, sono stati i commercianti, non del centro, ma di tutta la città.

La Rieco è stata rappresentata dal coordinatore dei servizi Daniele Di Tonno e dal responsabile della comunicazione aziendale Dario Buzzelli, mentre l'amministrazione comunale si è presentata col dirigente all'Ambiente Livio Mandrile e l'assessore competente Filomena Florio.

Affrontate diverse problematiche e criticità, soprattutto si è discusso anche delle esperienze pregresse, non molto edificanti, con i ritardi nelle attività di ritiro dei rifiuti delle cosiddette utenze non domestiche. Una distinzione non di poco conto, asserita dal decreto legislativo 52/2006, che disciplina l'attività di smaltimento dei rifiuti.

Non tutto quello che viene prodotto dalle utenze commerciali può assimilarsi a quello urbano e lì nasce la necessità di cesellare un servizio diverso, che rientri nei canoni normativamente previsti. L'esempio è stato portato da un rivenditore di arredi, che non sa come smaltire i materassi e i divani che prende in carico dai clienti, quando li sostituisce coi nuovi.

Il calendario in vigore fino a marzo è chiaramente sperimentale, successivamente sulla scorta dei dati evidenziati nei primi mesi di gestione Rieco e sulle esigenze particolari degli esercenti sarà realizzato un nuovo calendario che possa compenetrare tutti gli interessi, anche se c'è chi vorrebbe conoscere i regolamenti a cui far riferimento.