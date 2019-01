Sabato pomeriggio taglio del nastro alla Montecilfone-Mare

MONTECILFONE. Una boccata d’ossigeno per una comunità che dall’agosto scorso è in sofferenza. Sabato pomeriggio, alle 15, ci sarà la cerimonia d’inaugurazione della strada provinciale Montecilfone-Mare. Presenzieranno il sindaco Franco Pallotta, il Governatore del Molise Donato Toma, il presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista, l’assessore regionale alle Infrastrutture Vincenzo Niro e tanti altri esponenti politici. L’ordinanza ufficiale di riapertura dopo i lavori era stata emanata a dicembre, dopo la chiusura in precedenza disposta con ordinanza n. 10 del 02.02.2017 con cui veniva disciplinata, per le motivazioni ivi riportate, la “chiusura a tutte le categorie di veicoli eccetto autorizzati della SP 37 dall’incrocio con SP 110 alla rotatoria posta sulla stessa all’intersezione con il tratto in variante”.

Con nota prot. 30595/2018 del 21-12-2018 il responsabile dell’Ufficio gruppi stradali della Provincia, ingegner Antonio Plescia, nel ritenere venute meno le motivazioni che hanno indotto a emettere l’Ordinanza, ha chiesto di adottare una ordinanza con il seguente contenuto: revocare l’Ordinanza n. 10 del 02.02.2017 di “chiusura a tutte le categorie di veicoli eccetto autorizzati della SP 37 dall’incrocio con SP 110 alla rotatoria posta sulla stessa all’intersezione con il tratto in variante”; stabilire una limitazione della velocità a 50 Km/h sull’intero tratto della SP 37 interessato dall’intervento - dall’incrocio con SP 110 alla rotatoria posta sulla stessa all’intersezione con il tratto in variante – nelle more che vengano conclusi tutti gli adempimenti connessi alla redazione del collaudo tecnico amministrativo. Fase che ora si è concluda e si passerà dopodomani al taglio del nastro.