TERMOLI. Il 18 gennaio dello scorso anno una mannaia si abbatté sull’intero sistema portuale: franò la sede stradale sul viale della Guardia costiera, quello per intenderci che permetteva di arrivare all’imbarco delle Isole Tremiti, senza transitare lungo la banchina dei pescherecci. Un anno trascorso inutilmente, nonostante i solleciti della Capitaneria di Porto alla Regione Molise, titolare dell’infrastruttura.

Su questa vicenda poco edificante, che ha visto di recente stanziare spicciolo, circa 23mila euro dall’assessorato competente, ammesso che siano destinati alla frana, riceviamo lo sfogo di un importante operatore marittimo. «Banchina: nessun danno! Quello delle banchine è un pungiglione per tutti i porti,soprattutto per i porti minori,e ancora più per quello di Termoli.

In data 18 gennaio 2018,dal rapporto di servizio redatto dal personale della Capitaneria di Porto di Termoli,risulta che sulla banchina del molo Nord Estsi è riscontrato uno sgrottamentocon parziale cedimento della pavimentazione stradale. Immediatamente, con ordinanza n. 02/18 del 18 gennaio 2018 e successiva n. 05/18 del 29/03/2018, l’area demaniale del molo Nord Est del porto di Termoli viene interdetta al transito ed alla sosta sia pedonale che veicolare, fino al completo rispristino. Con la stessa ordinanza venivano anche emanate le norme per la circolazione alternativa,sia veicolare che pedonale in ambito portuale. Oggi 18 gennaio 1919 è il giorno del primo anniversario. Cosa si è fatto? E’ evidente che esistano differenti punti di vista per la situazione. Abbiamo quello del politico che deve far quadrare i bilanci dell’amministrazione, quello degli operatori/terminalistiche vivono di porto, quello dell’Autorità Marittima che deve garantire la sicurezza. Se si mette al primo posto il traguardo personale e si parte prevenuti nei confronti delle motivazioni altrui, la sentenza “non si può fare!” conquista, in modo quasi naturale, una posizione dominante nei confronti di chi non condivide lo stesso obiettivo.

La frase corretta, per predisporsi positivamente alla soluzione, dovrebbe essere “come posso fare per fare presto!”, considerando che sebbene non è il “ponte Morandi”,trattasi invero di un intervento con requisiti di straordinarietà ecaratteristiche di priorità assoluta per evitare che l’infrastruttura continui a sprofondare ed avanzare, come probabilmente sta già avvenendo a causa delle continue mareggiate, - “dal momento che l’uomo mangia sopra, il mare mangia sotto” - fino a rendere inagibile buona parte del molo di Nord Est ed inaccessibile quello di Sud Est,con tutte le conseguenti ripercussioni sull’intera economia marittima di questo porto. E’ inutile dire che la situazione, insomma, è complicata e obbliga a incastri e spostamenti per le attività e la vita del porto e come dire “in una Regione che incanta c’è anche un porto che incanta”. Ma non è per questo che potremo candidarci a “Patrimonio dell’Umanità”.

Si tratta di un cedimento, scoperto a gennaio 2018, a cui l’Authority può mettere mano presto e senza indugio,al fine di scongiurare ulteriori danni ed evitare che lo sgrottamento si allarghi fino alla chiusura dell’intero porto. E’ superfluo, ma doveroso, ribadire che per rivitalizzare il proprio appeal Termoli, nata città di mare, deve rappresentare il suo porto, ancorarlo al territorio non solo come un terminal, ma come un soggetto promozionale dell'intera comunità, rafforzarlo anche in vista degli scenari futuri di cooperazione strategica con la sponda frontaliera con l’obiettivo di istituire rotte commerciali e garantire le ricadute sociali e occupazionali,promuovere strategie e iniziative presso gli operatori che possono farne crescere l’economia marittima diretta e indotta e valorizzare le opportunità, diventando un' "industria portuale" pronta al salto di qualità con investimenti in infrastrutture, istruzione e cultura. Essere attrattivi oggi vuol dire anche essere autorevoli nella capacità di orientare e essere presenti nelle strategie nazionali e, perché no, internazionali. Ora c’è poco traffico e l’importante è riuscire a sistemare l’opera marittima in questione per la primavera inoltrata, con gli interventi di consolidamento strutturale della banchina che permetteranno di restituire funzionalità dello scalo in modo da far fronte al grosso movimento turistico e marittimo del periodo estivo».