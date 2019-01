TERMOLI. Riflessione da un contribuente sulla raccolta dei rifiuti.

«Siamo tutti alle prese con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

Purtroppo, non ero informato fino a poco tempo fa e le notizie che ho appreso le ho avute parlando con altri che già, si sono date da fare per la questione bidoni e spazzatura e sottolineo, che non mi è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, quindi teoricamente, potrei incappare in multe per una qualunque mancanza a mia insaputa.

Ognuno che incontro mi dice la sua, spesso notizie diverse le une dalle altre… ciò denota quanta poca informazione è stata fatta.

Ho una piccola attività artigianale, non leggo giornali per questioni di tempo e non sapevo fosse cambiata la raccolta dei rifiuti, fino a poco fa.

Mi sono informato e a mio modesto parere, diverse cose non vanno e non sono fatte bene.

Parlo in qualità di titolare di impresa:

1)Devo essere io cittadino ad attrezzarmi per andare a prendere i secchi per la raccolta differenziata?

2) Se io ho solo una Fiat 500, dove li metto i bidoni?

3)Devo noleggiare un furgone? Devo perdere mezza giornata di lavoro tutto a mie spese, per prendere i bidoni con i quali poi altri fanno business?

Ricordo, anni fa quando iniziò la raccolta differenziata, che la Te.Em. è venuta con un furgoncino a distribuire i bidoni. Ricordo ancora l'operaio che chiedeva:

- " Lei è il Sig. Pingo Pallino"

- SI

- " Metta una firma qui... “.

- Buona giornata

2) Ho i bidoni vecchi della Te.Am. Mi hanno detto che se non metto l'adesivo della Rieco i bidoni non vengono ritirati.

Ma io pago per questi ritiri e anche tanti soldi in qualità di impresa.

Non mi è stata recapitata nessuna lettera e nessuna info a riguardo.

Parlando di questa lettera che sarebbe dovuta arrivare , mi hanno detto che se non è arrivata devo chiamare la Rieco per farmela mandare.

Ma se non mi è arrivata come faccio a sapere cosa fare e come faccio a sapere che la Rieco deve mandare una lettera?

Mi devo fidare del passaparola?

E' come tirare ad indovinare che sta pensando in questo momento la regina Elisabetta. LA VENDONO !!!!

La mia plastica, quindi viene venduta. Il comune fa business con la mia immondizia, non ho un servizio e non ho sconti sulle tasse, anzi addirittura sono aumentate.

Lo stesso penso che si faccia con la carta, le latte, il vetro ecc..ecc...immaginiamo il giro di soldi che c'è dietro la nostra spazzatura.

Non ho mai avuto un bidone giallo per la plastica, ma la Te.Am. si era limitata a dare delle buste gialle. Ora mi hanno detto che senza bidone giallo la plastica non verrà più ritirata. Forse, inizierò a lasciare la spazzatura a bordo strada... ma, visto che tengo tanto alla nostra città, cercherò di tenere a bada il menefreghista che è in me, anche se poi, ti spingono a diventarlo.

Arriviamo ad uno dei punti più critici che mi fanno incavolare.

Mi hanno detto che se trovano qualcosa che non è differenziato come dovrebbe, fanno la multa!

Ma faccio notare, che i bidoni sono posizionati per il ritiro a bordo strada (a bordo strada ) e quindi alla mercé di tutti.

Se uno mi vuole male, passa in un orario che non ci sono io a sorvegliare i miei amati bidoni, ed infila una busta di pannolini sporchi dentro la raccolta del vetro.

La multa me la becco io.

Nemmeno posso mettere il lucchetto ai miei bidoni, altrimenti poi come la raccolgono la spazzatura ?

Se la spazzatura non viene ritirata e non viene conferita in bidoni più capienti, topi e gatti la fanno da padroni rompendo e spargendo il contenuto per terra... poi noi abitanti della zona, dobbiamo pagare qualcuno per pulire ciò che per causa di altri è successo. Se sbaglio io e devo pagare, ma se sbagliano gli altri ?

Mi hanno detto che devo mettere i secchi fuori dopo le 21? Se io finisco di lavorare per le 19, vado a casa... poi devo tornare indietro al lavoro per mettere i secchi in strada? Mah !!

Sono andato sul sito della Rieco - https://www.riecospa.it/site/ - per cercare qualche info su Termoli, ma non compariamo nemmeno come regione, solo Abruzzo, Lazio, Marche.

Dove cerco info sulla raccolta a Termoli?

Beh, scusate lo sfogo, ma da contribuente e da cittadino, penso che questa raccolta differenziata non sia partita con il piedi giusto, magari con il tempo mi ricrederò, ci spero».