TERMOLI. I guai per il porto di Termoli, o meglio le difficoltà, non sono finite, novità del giorno una ordinanza che mette mano al regolamento di ingresso nel bacino portuale. Giorni fa il rimorchiatore ha avuto un problema, si è adagiato assieme alla chiatta su una montagna di sabbia. Nella planimetria dell’ordinanza della Capitaneria di Porto si evidenziano appunti due zone di bassi fondali e il dragaggio è quasi ultimato.

Come temeva qualcuno alla vigilia dei lavori di escavo, non sarebbero stati risolutivi. Viste le relazioni di servizio redatte da personale dipendente e dal marittimo abilitato al pilotaggio del porto di Termoli in data 16 gennaio, con le quali viene evidenziata, che la nuova rotta di accesso e il nuovo punto di exit/enter point risultano in sicurezza e più rispondenti alle nuove caratteristiche dei fondali dell’avamporto termolese; considerato che i lavori di dragaggio iniziati nell’agosto 2018 hanno provocato variazione delle batimetrie ed una modifica della canaletta d’accesso/uscita attuale risultante non più sicura per la navigazione; ritenuto necessario, pertanto, individuare un nuovo enter/exit point ed individuare una canaletta di accesso ed uscita dal porto di Termoli che risulti più adeguata allo stato attuale e alla morfologia dei fondali; la Guardia costiera ha reso noto che la canaletta di accesso e di uscita dal porto di Termoli è stata modificata. Durante le fasi di ingresso ed uscita dal porto è individuata un’area di sicurezza, avente raggio di 500 metri dal fanale verde di ingresso in porto (Lam v 3s 8m), all’interno della quale sono presenti aree di bassi fondali, pertanto con decorrenza immediata l’art. 9 del Regolamento del porto di Termoli, approvato e reso esecutivo con l’Ordinanza n. 30/2018 del 13 giugno 2018, è così modificato: l’entrata/uscita delle unità deve essere effettuato possibilmente in ore diurne, utilizzando esclusivamente la canaletta di accesso al bacino portuale.

Tutte le unità navali in ingresso e uscita dal porto di Termoli devono impiegare la canaletta di accesso con le modalità di seguito indicate ed in particolare, raggiungendo l’enter/exit point, individuato in coordinate geografiche (WGS 84) Lat. 41°59’ 54’’”N- Long. 015°00’52”E con rilevamento fanale verde 319° distanza 0.4 Mg. La fase di ingesso in porto deve avvenire raggiungendo l’enter-point, nelle predette coordinate, navigando all’esterno dell’area di sicurezza, e dal predetto punto assumere rotta vera 305 fino a raggiungere il bacino portuale (transitare lasciando il molo martello ad una distanza non inferiore a 30 metri). La fase di uscita dal bacino portuale deve avvenire, raggiungendo l’exit-point, nelle coordinate di cui al primo capoverso, navigando con rotta vera 125. Raggiunto l’exit-point procedere mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri dal fanale verde di ingresso in porto a Termoli.Il Comandante/Conducente della nave che si appresta all’ingresso in porto deve comunicare almeno 15 minuti prima, via radio VHF canale 16 alla Capitaneria di porto, i relativi pescaggi, impegnando la canaletta di ingresso al porto con la massima cautela, salvo diverse e contrarie istruzioni impartite dall’Autorità Marittima. Analoga comunicazione dovrà essere resa, secondo le medesime modalità, dal Comandante/Conducente della nave che si appresta ad impegnare la canaletta in uscita. I contravventori al Regolamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato, saranno perseguiti dalle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie delle violazioni commesse.