Raccolta dei rifiuti, Teramo Ambiente non si arrende: va al Consiglio di Stato

TERMOLI. Non si arrende la Teramo Ambiente rispetto alla sconfitta maturata nella gara d’appalto per l’igiene urbana a Termoli. Dopo la battuta d’arresto in primo grado, al Tar Molise, con atto di ricorso acquisito al prot. n.824 del 08/01/2019, la ditta Te.Am. Teramo Ambiente spa, in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria di costituendo rti con Diodoro Ecologia srl, nonché Diodoro Ecologia srl con sede in Roseto degli Abruzzi alla via Accolle n. 18, hanno adito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale “Per la riforma previa adozione di misure cautelari, della sentenza n.573/2018, pubblicata in data 29.09.2018, non notificata, con avviso di deposito pervenuto a mezzo pec in data 1.10.2018, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise a definizione del giudizio iscritto al n.r.g.184/2018, a seguito del ricorso presentato dalla appellante per l'annullamento della determinazione n.639 del 17 aprile 2018, comunicata a mezzo pec il giorno 18 successivo, con la quale il dirigente del settore II della città di Termoli ha proclamata l'aggiudicazione definitiva, in favore del costituendo R.T.I. Smaltimenti Sud s.r.l. e Rieco S.p.a., della gara di appalto indetta per l’affidamento del “Nuovo servizio di igiene urbana della Città di Termoli”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi il verbale di gara del 21 marzo 2018 (di comunicazione ai concorrenti dell’esito della verifica di anomalia dell’offerta del costituendo R.T.I.); la verifica di congruità eseguita nella seduta riservata di gara del 12 marzo 2018; il verbale n.11 del 24 gennaio 2018 di comunicazione ai concorrenti dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica. Il sindaco è stato autorizzato dalla giunta alla costituzione in giudizio.