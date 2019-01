Da lunedì si consegnano i mastelli gialli al cinema Sant'Antonio: ecco le vie interessate

TERMOLI. Nuovo punto di distribuzione – Consegna mastello giallo plastica e metallo e Green Card.

Come da programma, a partire da lunedì 21 Gennaio e fino a venerdì 1° febbraio sarà attivo il nuovo punto di distribuzione.

L’attuale punto, presente nel Palazzetto dello Sport di piazza del Papa, si sposterà presso il Cinema Sant’Antonio in via Sant’Antonio con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Per il ritiro del materiale sarà sufficiente presentare un documento di riconoscimento agli addetti presenti. Resta la possibilità di utilizzare il sistema di prenotazione. Essa va fatta chiamando il numero verde 800.688.712 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:30). Tale prenotazione non è obbligatoria ma consente di ridurre i tempi di attesa presso il punto di distribuzione.

Si ricorda che la consegna riguarda gli utenti domestici di case singole e gli utenti condominiali residenti in stabili inferiori a 9 unità abitative.

In questo nuovo punto di distribuzione, la consegna dei mastelli e delle Green Card è dedicata ad i residenti delle seguenti vie: Corso Nazionale, Piazza Tornola, Piazza Melchiorre Bega, Piazza/Via Vincenzo Bisceglie, Piazza Castello, Piazza Duomo, Piazza Sant'Antonio, Piazza Giuseppe Garibaldi, Piazza Insorti d'Ungheria, Piazza/Via Mercato, Piazza Regina Elena, Contrada Santa Lucia, Piazza Vittorio Veneto, Vico Adriatico, Via Alfano, Via Amedeo di Savoia, Via Augusto Aubry, Via dei Bastioni, Via Nicola Bixio, Via Borgo, Via Nicola Maria Campolieti, Via Saverio Cannarsa, Via Carlo del Croix, Via Cavour, Via Cesare Battisti, Via Antonio d'Andrea, Via Dante, Via Andrea da Capua, Via Pasquale de Gregorio, corso Fratelli Brigida, Via Nazario Sauro, Via Generale Armando Diaz, Via Francesco d'Ovidio, Via Duca degli Abruzzi, Via Duomo, Via Enrico Toti, Via Federico II di Svevia, Via Fermi, Via Cleofino Ruffini, Via Frentana, Via Gabriele Pepe, Via Vincenzo Gioberti, Vicolo Giudicato Vecchio, Via IV Novembre, Via Leopoldo Pilla, Via dei Longobardi, Via Guglielmo Marconi, Via Salvatore Marinucci, Via Mario Milano, Via Mario Pagano, Via Giuseppe Mazzini, Via Mercato, Via Montecastello, Via Rocco Mugnano, Via Guglielmo Oberdan, Via Oliviero, Via Policarpo Manes, Via Pustierla, Via Regina Margherita di Savoia, Via Roma, Via San Pietro, Via Sannitica, Corso Umberto I, Via Vescovo Pitirro, Corso Vittorio Emanuele III, Via XX Settembre, Via XXIV Maggio, Vico Castello (I e II), Vico I Tornola, Vico II Tornola, Vico III Tornola, Via Adriatica, Via Belvedere, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via dei Delfini, Via del Porto, Via G. Parini, Via Marisa Bellisario.