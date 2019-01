TERMOLI. In occasione della festa di Sant'Antonio, siamo andati a trovare nel suo nido da pensionato, un personaggio simpaticissimo che assieme ad altri amici termolesi, il lontano 23 novembre 1975, ben 43 anni fa, fece nascere un circolo associativo dal nome "L'Incontro".

La persona in questione è Gigi Rosati, lo storico del circolo, il quale ci ha fornito numerose notizie riguardo a ciò che in tanti anni il circolo ha fatto e ha saputo portare nella comunità termolese. Lo scopo per cui è stato fondato il circolo è il sentimento dell'amicizia, quella stessa che si è instaurata fin dall'età infantile e adolescenziale tra tutti i membri, mai messa a repentaglio dal passare degli anni e dalle vicissitudini della vita.

Solo un’unione così salda ha fatto in modo che si rafforzasse il sentimento fraterno e lo spirito cameratesco che univa questi uomini. Tutto questo, anche oggi, con cadenza annuale permette ai fondatori ancora in vita, con le loro famiglie, di fare ogni mese di dicembre un incontro conviviale.

Lo scopo del nostro incontro con Gigi Rosati è stato anche per ricordare il loro viaggio in gruppo a Milano e a Roma nel 1995 per cantare ù Santantugne ai milanesi e romani di estrazione termolese: un successo senza precedenti che costrinse i tanti termolesi giunti a sentirli ad affittare una palestra visto il grande numero e in quel giorno ci furono lacrime di commozione in quantità e, addirittura, presi dall'euforia, arrivarono a cantare il canto tradizionale termolese anche in Piazza del Duomo coinvolgendo tutti gli altri presenti. La stessa cosa si ripeté a Roma in Piazza Navona.

Ascoltiamo Gigi e la sua storia con gli amici fraterni de L'Incontro e godiamoci anche il video amatoriale del canto e di una mitica riunione esilarante dove il compianto Rocco Antonio Rosato intervista un altro membro del gruppo, Rocco Bisignani, non con un microfono qualsiasi, ma con un pezzo di succulenta salsiccia appena fatta.