TERMOLI. Via di Francia: tutto è bene quel che finisce bene e il nuovo gestore mostra di essere reattivo alle segnalazioni, anche polemiche, che veicoliamo dal nostro portale.

Proprio su via di Francia, dove un residente lamentava degrado e spazzamento inefficace, «La Rieco Sud da un lato intende ringraziare il lettore per la segnalazione ricevuta, dall’altro precisare che dai rilievi dei tracciati del proprio parco mezzi è ampiamente certificato lo svolgimento del servizio di spazzamento meccanizzato di via di Francia, correttamente eseguito nella giornata di martedì 15 gennaio, come nel martedì precedente.

Infatti le foto di segnalazione del lettore evidenziano una situazione in cui siamo di fronte a rifiuti abbandonati la cui modalità di gestione è differente da quella del servizio di spazzamento.

Tanto è vero che l’intervento è stato successivamente svolto con ausilio di altro mezzo adeguato.

Ciò comunque dimostra il nuovo spirito di collaborazione di cittadini attenti e volenterosi con l’azienda nel voler fare raggiungere velocemente alla città una buona raccolta differenziata.

Anche ora è l’azienda che segnala ulteriori rilievi di abbandoni di sacchi indifferenziati in prossimità dei cestini, nel piazzale del porto e in via Padova a voler nuovamente sensibilizzare il territorio agli obiettivi comuni e del vivere civile».