SAN MARTINO IN PENSILIS. «Per chi ci crede». Con questo incipit ieri pomeriggio è partita la missione dei sindaci di San Martino in Pensilis, Portocannone e Ururi, assieme all’Unione Carresi, per partecipare al tavolo tecnico in prefettura, a Campobasso, proprio sul disciplinare della Corsa dei Carri, che nel 2018 non si è disputata in nessun comune. «In questa cartellina e in questi due raccoglitori ci sono gli atti, i documenti e il progetto di messa in sicurezza delle Carresi. Ci siamo preparati per mesi e mesi, senza tralasciare nessun particolare, con cura, attenzione, dedizione e amore verso le nostre tradizioni, esattamente come avviene per gli animali nelle stalle. Oggi, in Prefettura, andiamo a "correre" la nostra corsa. Questo è il lavoro di una intera squadra che intendo ringraziare: uomini e donne che stanno dentro e fuori dalle stalle, amministratori pubblici, progettisti, tecnici dei Ministeri e della Soprintendenza, religiosi, storici, veterinari, antropologi, persone di buona volontà che amano le Carresi. Iniziamo a "correre" la nostra corsa, serviranno altri appuntamenti, ma oggi partiamo e la partenza, nelle Carresi, è il momento più importante, pericoloso, dove occorre il massimo dell'attenzione e della concentrazione. Noi ci siamo preparati, ma ci serve una mano da lassù. Per chi ci crede, dica una preghiera per noi», il prologo dell’Unione Carresi.

Poi, arriva il resoconto: «L'incontro è terminato ed è stato molto positivo. Segnalo la grandissima disponibilità e apertura manifestate dal Prefetto. Le cose vanno dette come sono: se in passato abbiamo espresso critiche anche aspre, oggi dobbiamo manifestate un segno di ringraziamento per la grande, ripeto, disponibilità. Stiamo andando verso la soluzione. La partenza del carro, per restare alla metafora, è stata eccellente», il primo post di Pasquale Di Bello, che poi è sceso nei particolari. Quest'anno la inviteremo con piacere ad assistere alle Carresi. Ma andiamo per gradi.

1) SICUREZZA: Il progetto redatto dall'Architetto De Santis ha ricevuto il plauso generale di tutti i presenti. Un lavoro eccellente, tarato su San Martino, ma che contiene in se anche quanto necessario alla messa in sicurezza dei tracciati di Portocannone e Ururi. Il tema, salvo qualche piccolo aggiustamento, può ritenersi affrontato e risolto.

2) FINANZIAMENTO: Anche sotto questo aspetto le notizie sono positive. La copertura relativa all'acquisto dei manufatti necessari alla sicurezza, sarà assicurata dalla Regione Molise. Il Presidente della Regione, Donato Toma, lo ha ribadito a chiare lettere. Stiamo parlando di un impegno di grande rilevanza.

3) PUNGOLO E ZOCCOLATURA: su questi due aspetti c'è stata una discussione, a tratti animata, con i veterinari presenti. Gli stessi hanno convenuto di rimettere la questione all'Istituto Zooprofilattico di Brescia per il Benessere animale al quale formuleranno un quesito congiunto il Presidente della Regione e il Prefetto. Ci sono tutte le condizioni tecniche per ottenere il via libera da tale struttura che, già in passato, si è espresso positivamente in tema di Carresi.

4) ORDINANZA MARTINI: Anche su questo i veterinari hanno sollevato una serie di questioni. E' stato dimostrato loro, per tabulas, che le Carresi sono fuori da tale ordinanza. Ad adiuvandum verrà chiesta la pronuncia del Ministero competente che, favorevolmente per le Carresi, si è già espresso in passato.

5) VERGHE DI SPINTA: È l'unica questione rimasta aperta. I Vigili del Fuoco ne hanno osservato la pericolosità. IL problema andrà risolto optando per una protezione (pre-corsa) che copra il chiodo che poi servirà a fissare la verga sulla tavola di spinta. A questo lavoreranno i Carri. Ad esempio ad una protezione in gomma che poi consenta all'atto pratico di fissare il chiodo alla tavola. Ma si tratta di questioni tecniche da affrontare in separata sede.

6) TEMPI: Come termine ultimo per l'acquisizione dei pareri, ci siamo dati la fine di questo mese. E adesso un commento. Le foto che pubblico a corredo di questo post, mostrano un prima e un dopo. Siamo passati dai blindati, al dialogo e ci avviamo verso la soluzione. Se ciò è stato possibile è stato grazie al lavoro difficilissimo portato avanti da molte persone. Le ringrazio tutte quante insieme. Queste persone meritano il massimo rispetto per il lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo».

«La riunione ha avuto come promotore la Prefettura di Campobasso, competente per territorio sulle Carresi molisane. Gli esiti, ampiamente positivi, li avete letti. Io credo che se passa il "modello Molise", questo possa essere tranquillamente esportato in Puglia per Chieuti. Detto questo, resta inteso quello che ci siamo sempre detto: ovvero la messa a disposizione anche per Chieuti delle attrezzature molisane. Questo sul piano della Corsa. Poi passeremo al progetto interregionale del Parco delle Carresi», ha concluso Di Bello.

Ma quali erano state le aspettative alla vigilia?

Quelle del senso del rispetto reciproco, prima di tutto. Al tavolo di confronto tra Prefetto e Forze dell'Ordine, Veterinari e Vigli del Fuoco, da una parte, e dall'altra: Regione, sindaci e l'associazione Unione Carresi, mancano i rappresentanti dei Carri fatto che ha provocato un comprensibile malcontento. Personalmente (e invito a rileggervi le cose che scrivo) ho sempre sostenuto che essi dovessero essere presenti. Ribadisco, però, che le convocazioni le formula il Prefetto, e nessun altro. Ogni incontro invece organizzato dall'Unione Carresi, dalla Regione e dagli stessi Sindaci, ha sempre visto la presenza dei rappresentati dei Carri. Non solo sono stati invitati, ma la loro presenza è stata pretesa proprio per garantire il massimo del coinvolgimento e il massimo delle voci. Sfido chiunque a dimostrare il contrario!

Detto questo, vorrei che fosse chiaro un altro concetto. Le Carresi, oggi, non sono più quelle di cinquant'anni fa. A torto o a ragione, sono intervenute leggi e regole che siamo tenuti a rispettare, a meno che non vogliamo dare ulteriori argomenti a chi, calunniandoci, ci dipinge come comunità di barbari dedite a seviziare gli animali. Oggi correre una Carrese significa molte cose: le Stalle, le Regole, i Soldi. Se non si lavora anche sul piano delle regole e delle risorse, il lavoro di chi resta 365 giorni l'anno nelle stalle è lavoro buttato. Forse questo non è chiaro a chi parla (pochissimi, per fortuna) di prese in giro. Quali? Dove, come e quando? Smettiamola di parlare per frasi fatte. Forse non è chiaro che le Carresi, oggi, sono l'equivalente di chi ha subito un incidente mostruoso ed è moribondo in una sala di rianimazione. Quello che stiamo cercando di fare, è salvare le nostre tradizioni. Per farlo, occorrono intelligenza, nervi saldi, competenza e soldi. Ecco, tutto qua. Noi stiamo cercando di aggiungere al lavoro delle stalle tutto questo. Altro che prese in giro! Nessuno di noi ha qualcosa da guadagnare nello spendere la propria faccia, la propria credibilità, il proprio tempo per la causa delle Carresi, se non salvare un pezzo della propria storia e della propria identità. Chi ce lo farebbe fare, altrimenti? Preparare buoi e cavalli alla perfezione, lavorare 365 giorni all'anno, fare sacrifici economici, purtroppo non basta più.

Se manca il resto, la preparazione perfetta, il lavoro e tutti i sacrifici di questo mondo, vanno a farsi benedire. Un esempio: qualcuno sa dirmi dove trovare centinaia di migliaia di euro per mettere il percorso in sicurezza. Centinaia di migliaia, non spiccioli. Cinquantamila euro all'anno per la gestione di un Carro, credo sia un somma sufficiente ad andare avanti un anno, o mi sbaglio? Bene, qui ne servono centinaia e centinaia solo per mettere il tracciato in sicurezza. Quel tracciato, si badi bene, dove a passare sono proprio coloro che lavorano nelle stalle, non i Sindaci, l'Unione Carresi o la Regione. E' chiaro o no per chi stiamo lavorando? E' chiaro o no da quale parte del tavolo andremo a sederci, da quello del problema o da quello della soluzione? Io dico che il mondo della Carresi tra le tante cose che deve ritrovare, ne deve tenere a mente una in particolare: il rispetto. Il rispetto reciproco. L'Unione Carresi, i Sindaci, la Regione, sinora hanno dimostrato di averne per tutti, in primis per carrieri, cavalieri e per tutti quelli che con la neve e col sole a picco lavorano nelle stalle. Ci aspettiamo, e abbiamo il diritto di pretendere, che la stessa cosa valga anche per noi.

Questo dobbiamo dircelo prima del traguardo e non dopo aver portato a casa il risultato. Sarebbe troppo facile. Le lancette del tempo non le possiamo portare indietro, a meno che vogliamo davvero prenderci in giro e fare finta di niente. Per me, domani, i Carri dovevano esserci, l'ho sempre detto, ma non dipende dall'Unione Carresi, dai Sindaci e dalla Regione».