TERMOLI. Grande partecipazione, intensa e rispettosa, ieri mattina al cinema Sant’Antonio, per la prima delle due proiezioni con dibattito organizzate dall’associazione Italo-Polacca “Apolonia”, in collaborazione con studenti e docenti dell’Iiss Ettore Majorana di Termoli.

In occasione del mese dedicato alla Shoah, che culmina il 27 gennaio con la Giornata della Memoria, i ragazzi della scuola di via Palermo hanno collaborato con l’associazione per mettere a punto l’organizzazione di un doppio evento, ieri mattina e oggi pomeriggio, dalle 17, con la proiezione di un film documentario unito all'esecuzione dal vivo del brano originale “Dedicato ai martiri dell’Olocausto” composto dal M° Domenico Lombardi con soprano Gabriella Febo, seguito dalla mostra fotografica e dalla presentazione del libro "Al termine del binario: Auschwitz" di Aldo Navoni e Federica Pozzi.

Da segnalare la compostezza e l’interesse mostrato ieri dai ragazzi del Majorana.

L'evento è indirizzato soprattutto agli studenti perché coglie il valore storico-sociale del racconto e della testimonianza per la comprensione degli avvenimenti accaduti durante la seconda guerra mondiale. La manifestazione è una viva lezione di storia per la formazione e la crescita del capitale umano. Da qui il nostro impegno nel portare nelle scuole molisane, ai genitori, alle famiglie un momento di riflessione e di dibattito autentico su un passato terribile che non bisogna dimenticare proprio perché non deve mai ripetersi una simile tragedia.

L'associazione Apolonia, per voce della sua presidente Dagmara Sobolewska, ringrazia in particolare il professor Antonio Mucciaccio e gli allievi Luca Di Tanna e Carmine Grifone.