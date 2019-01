Anche a casa: «Io a mio figlio insegno a essere violento perché solo i violenti si salvano!»

TERMOLI. Ha avuto coraggio la lettrice Santina Di Rienzo, che ha commentato pubblicamente e inoltrato a noi il suo pensiero riguardo la disdicevole gravissima vicenda delle maestre d’asilo sospese a causa dei maltrattamenti perpetrati sui bimbi che avevano in custodia.

«Facile criticare... vi dico come la penso. Da, quello che vedo le maestre usano il metodo educativo occhio per occhio dente per dente. Mi sembra di capire che il primo bambino abbia picchiato l'altro bambino e la maestra chiede alla vittima di picchiare il bambino che gli ha fatto male "così capisce quanto fa male e non lo fa più".

Chi lavora con i bambini sa che oggi ci sono sempre più bambini violenti che usano anche un linguaggio da scaricatori di porto... e per una maestra è difficile educare questi bambini che a quanto pare hanno questi modelli a casa.

Io sono contraria al metodo occhio per occhio dente per dente, ma dovete sapere che questo è quello che tanti genitori insegnano ai propri figli.

Un giorno ho voluto animare una festa di compleanno di un’amica di mia figlia, eravamo in un giardino e avevo organizzato una battaglia d'acqua: il "solito " bambino, quello che in classe durante la ricreazione prendeva sempre a pugni e calci le bambine e spesso giocava a calcio con gli astucci di caran d'ache (quanti soldi sprecati per colpa sua...) ,ha iniziato a lanciare bombe d'acqua senza rispettare le regole del gioco... io provavo a fargli capire le regole ma non mi ascoltava... a un certo ha lanciato una bomba d'acqua sul campanello della porta... e voleva buttare bombe d'acqua anche in casa… così ho deciso di non farli più giocare a quel gioco... tutti i bambini hanno accettato la mia decisione... eccetto il “solito”, così ho buttato via la bacinella con tutte le bombe d'acqua, sapete come è andata a finire? Il bambino di 8 anni mi ha urlato dietro"puttana”, si è avvicinato il padre e mi ha detto anche lui la stessa cosa... Io con calma ho cercato di spiegargli cosa è successo ma lui, ha concluso dicendo "Io a mio figlio insegno ad essere violento perché al giorno d'oggi solo i violenti si salvano!"

E devo dire che il suo metodo educativo oggi viene seguito da tanti... la maestra in questione segue questa linea e anche voi che seguite questo post la pensate come lei... "Quella maestra è violenta... Allora io sarò violenta con lei!" Secondo me invece bisognerebbe cercare di capire la situazione e da lì collaborare e smettere di attaccare, questo è quello che penso. La violenza porta solo violenza ed è quello che succede tutti i giorni».