Tunnel, affidata la verifica del progetto

TERMOLI. L’ennesimo tassello aggiuntivo nella composizione del mosaico finale del progetto del Tunnel. L’amministrazione comunale ha aggiudicato l’incarico per il “Servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli – determinazione n. 293 del 28-11-2018 2/4 tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce” alla società “Cavallaro & Mortoro Srl”, con sede legale in Scafati (SA), che ha conseguito il maggior punteggio complessivo pari a 83,33/100 e che ha offerto lo sconto percentuale del 52,501% sull’importo a base di gara soggetto a sconto di € 95.876,24, da cui è derivato un importo contrattuale pari ad €. 45.540,26 + CNPAIA + I.V.A. Sulle cinque ditte sorteggiate, entro la data utile quattro sono state le offerte presentate dagli operatori, oltre alla Cavallaro & Mortoro Srl, dietro in graduatoria, dalla seconda alla quarta posizione: Studio Paris Engineering; R.T.P. A1 Engineering S.R.L - (Capogruppo) E Verifika S.R.L. (Mandante); Pcq Srl (Capogruppo) E Tps Ingegneria Srl (Mandante).