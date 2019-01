MONTECILFONE. Una corte celeste (e anche un po' rosa), si fa per dire, quella che oggi pomeriggio ha inaugurato la nuova strada provinciale 37, in territorio di Montecilfone. Un investimento decennale, o per lo meno tale è stata l'attesa, con 2,5 milioni di euro spesi per accorciare il tragitto tra la località arbereshe e la costa molisana. Non a caso, l'arteria si chiamerà Montecilfone-mare.

Quattro i sindaci presenti, oltre al padrone di casa Franco Pallotta, i colleghi di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini, di Palata Michele Berchicci e di Guglionesi Mario Bellotti. Dal primo cittadino ringraziamenti ai 3 Governatori che hanno seguito questi lavori, da Michele Iorio a Paolo di Laura Frattura e per finire al presidente della Giunta regionale attuale, Donato Toma. In rappresentanza della Regione Molise, oltre allo stesso Toma, c'erano l'assessore alle Infrastrutture Vincenzo Niro, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone e la consigliera di maggioranza Filomena Calenda.

La benedizione è stata fatta dal parroco don Franco Pezzotta. In rappresentanza della Provincia di Campobasso, ente proprietario della strada, il presidente Antonio Battista, col consigliere Michele Marone. Infine, i parlamentari Antonio Federico e Giuseppina Occhionero.

Un taglio del nastro molto atteso, ancora di più da quando nell'agosto scorso il territorio di Montecilfone è divenuto il simbolo del nuovo Cratere sismico in basso Molise.

L'intervento viario sulle "Guardate", vecchio nome della Sp 37, che collega Montecilfone alla Fondovalle Sinarca, finanziata con i fondi Par Fsc 2007/2013, che ha riguardato l’ammodernamento di un tratto di 5 chilometri, completando così quanto già avviato dal Comune di Montecilfone. In realtà la Provincia di Campobasso è intervenuta, nell’area, su 3 strade di sua competenza: la Sp 37, la Sp 110 e la Sp 113. Ma è sulla prima che sono state destinate le maggiori risorse, 2 milioni e mezzo appunto, perché si tratta di un’importante collegamento tra il comune di Montecilfone e i centri del versante del Trigno con Termoli, fondamentale anche, in caso di emergenza, per velocizzare le operazioni dei mezzi di soccorso.

I lavori sono stati affidati, nell’aprile 2016, all’impresa Astra di Termoli che li ha completati a dicembre 2018.