TERMOLI. In occasione dei Campionati di cucina italiana che si terranno a Rimini, il Molise si continua ad allenare e per l’occasione ha deciso di presentare in anteprima i piatti che concorreranno e porteranno in alto la nostra splendida regione. La cena per la raccolta fondi si è tenuta venerdì 18 gennaio presso il Ristorante Svevia di Massimo Talia.

Era presente la squadra al completo che parteciperà in Romagna a questo ambito campionato, a cui per altro il piccolo Molise parteciperà per la prima volta, ma certamente non per recitare il ruolo di vittima sacrificale in mezzo a tanti "squali".

La squadra agguerrita dell'Associazione Cuochi Molisani saprà farsi valere purché consci di portare a Rimini la cultura, la tradizione e soprattutto i nostri prodotti genuini. Questa è l'occasione giusta per far conoscere e assaporare al meglio la produzione culinaria della nostra regione.

Ieri all'invito a questa cena di anteprima hanno risposto in tanti, dall'onorevole Giuseppina Occhionero, al sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, dal produttore vinicolo Nicola Travaglini che esordirà nelle prossime settimane al Vinitaly di Verona, all'imprenditore Giuseppe Montesanto e poi Carlo Scarati, dirigente sindacale nonché pres. Sezione Arbitri di calcio, ma anche il gotha dell'Associazione cuochi molisani come il presidente regionale Vittorio Sallustio; Nicola Iasenza che ha la gestione dell'approvigionamento culinario in caso di emergenze e protezione civile, i capi squadra come Domenico Antenucci e Gaetano Minervini, oltre naturalmente al padrone di casa, lo chef Massimo Talia che ha messo a disposizione la sala ristorante. Massimo non parteciperà al campionato nazionale però ha dato il suo tocco di classe con il menù pensato per l'evento nazionale di cucina italiana, uno squisito risotto "Giardino d'Inverno".

Il menù ufficiale sottoposto a giudizio e voti da parte dei presenti è stato: "Il Maiale incontra il mare", Orecchio di maiale con coppatina di patate e Mazzancolle, Pampanella di Polipo e finta oliva di tonno; Secondi: "L'Agnello tra cacio e ceci", Tortello con sfoglia di ceci, cacio e uova, Lombo di Agnello e Carciofo Gratinato; Dessert "Terra", Cannolo di Carote con crema di latte, Pompelmo e Nocciole Caramellate.

Sosteniamo il Molise e diamogli il calore necessario affinché possa dimostrare che c’è ed esiste davvero! Termolionline vi terrà informati sui risultati ottenuti dai nostri cuochi.