«Tutto tace, silenzio», diabetici del basso Molise abbandonati a loro stessi

TERMOLI. Tutto tace. Nonostante nei mesi scorsi siano stati nominati commissario sub-commissario alla sanità per la Regione Molise, tutto ancora tace. Silenzio si dorme!

Che cosa si sa della situazione del reparto di diabetologia di Termoli? Nulla.

Che cosa si sa della fine che faranno i pazienti, (quasi 15 mila), diabetici?

Che ne sarà dei pazienti diabetici che richiedono il microinfusore? Dove verranno seguiti?

La risposta dovrebbe essere semplice a chiara a tutti: Termoli.

Un paziente diabetico, che sia di tipo 1 insulino-dipendente, che sia di tipo 2, che usi le penne o il microinfusore come terapia “Salvavita”, dovrebbe esser seguito in un centro che si trovi nel raggio di 30 km massimo. La scelta, poi, di cambiare ospedale deve essere libera e del paziente. Non imposta dai politicanti di turno.

Sapete quanto dista Termoli da Campobasso? 68 km. Cosa vogliamo fare? Far rischiare queste persone? La visita di controllo, il più delle volte, si fa a digiuno. A differenza di una persona sana, il diabetico rischia un'ipoglicemia (abbassamento zucchero nel sangue) o un'iperglicemia (innalzamento dello zucchero). Le ipoglicemie possono far perdere anche i sensi. Immaginate cosa potrebbe accadere!

Chiedono alla Regione, al presidente Toma, alla giunta regionale, agli addetti al lavoro, chiarezza e onestà. Una mano sulla coscienza per risanare la sanità molisana.

Cosa potrebbe succedere se, i pazienti diabetici, invece di esser seguiti in Molise, venissero seguiti in Abruzzo o in Puglia? Ve lo diciamo noi. La Puglia e l'Abruzzo danno tutto ai loro pazienti, li tutelano, li aiutano. Un paziente micro-infuso ha una fornitura annuale per la gestione del diabete, in tutta Italia è così. Una fornitura che prevede, oltre al materiale per l'erogazione di insulina, anche materiale per il monitoraggio continuo della glicemia: i sensori.

In Molise non è così. Perché? Perché i medici sono “spiati” e queste richieste non possono farle. Ma se tu paziente molisano sei seguito in un altro centro fuori regione e poi torni in Molise, nessuno può dire niente: il medico della NON regione Molise ha ragione e il paziente avrà tutto quello di cui ha bisogno.

Vorremmo risposte. Questi silenzi non portano a nulla. O, forse, potrebbero portare a un’emigrazione di massa fuori regione.

Di seguito 2 punti salienti del Manifesto dei diritti e doveri del paziente diabetico, promosso da Diabete Italia, Comitato per i diritti della persona con diabete e Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation (IBDO), il Manifesto è firmato dalle associazioni di persone con diabete Agd Italia, Aid, Aniad, Ardi, Diabete Forum, Fand, Fdg, SOStegno70, dall’associazione degli operatori sanitari di diabetologia, Osdi, e da Cittadinanzattiva.

5. Controllo del diabete

La persona con diabete deve essere consapevole che la sua è una condizione cronica, che può essere asintomatica o presentare sintomi di gravità variabile, e deve essere messa in grado di gestire la propria cura.

Una corretta gestione del proprio diabete permette una vita scolastica, lavorativa, affettiva, sportiva e relazionale come quella della persona senza diabete.

Occorre pertanto:

1. Aumentare la conoscenza della persona con diabete e dei familiari sulle terapie appropriate alle diverse condizioni cliniche, selezionate in base alle necessità e alle capacità del singolo soggetto.

2. Garantire nelle situazioni di ricovero in reparti specialistici una assistenza diabetologica qualificata.

3. Facilitare l’iter burocratico e le modalità prescrittive per garantire l’accesso a terapie farmacologiche e a strumenti di somministrazione innovativi, sempre nel rispetto dell’appropriatezza.

4. Rendere la persona consapevole che il buon controllo del diabete dipende anche dall’autocontrollo glicemico domiciliare, da un’attività fisica regolare, da una corretta alimentazione, da un peso corporeo nella norma nonché dal controllo di altri fattori quali, ad esempio, la pressione arteriosa e la dislipidemia.

5. Favorire l’utilizzo di palestre e di centri specializzati dove poter praticare regolare esercizio fisico adeguatamente prescritto dal diabetologo avvalendosi di convenzioni.

6. Promuovere programmi di appropriatezza terapeutica per favorire una migliore attuazione dei protocolli clinici affinché la cura della persona con diabete avvenga anche in un’ottica di sostenibilità del sistema sanitario.

13. Territorio e diabete

L’analisi e il monitoraggio continuo dei dati sul diabete permettono di individuare strategie a breve, medio e lungo termine che possono determinare cambiamenti gestionali e contribuire a diffondere la cultura della prevenzione come strumento di riduzione dell’incidenza del diabete sulla popolazione e dei costi sociali ed economici derivanti dalla cura delle sue complicanze.

Attraverso studi specifici condotti a livello territoriale e nazionale è possibile comprendere le caratteristiche geografiche e culturali che possono

determinare l’insorgenza del diabete, aumentare la sensibilità socio-politica ed elevare e uniformare gli standard di trattamento su tutto il territorio nazionale per rispondere efficacemente ai bisogni di cura.

Occorre pertanto:

1. Favorire l’attuazione del Piano Sanitario Nazionale per la Malattia Diabetica a livello regionale attraverso politiche di intervento specifiche.

2. Sostenere gli osservatori locali e nazionali sul diabete nella loro attività di raccolta e analisi dei dati, necessaria alla comprensione di tutti gli aspetti che causano l’insorgenza del diabete e alla valutazione della qualità dell’assistenza erogata.

3. Utilizzare le evidenze disponibili in campagne di sensibilizzazione al pubblico condivise e promosse in maniera congiunta dalle istituzioni, dalla sanità e dall’associazionismo.

4. Garantire un’organizzazione sanitaria integrata che contribuisca a modificare gli stili di vita correlati al rischio di diabete e di erogare in modo equo prestazioni di cura innovative".