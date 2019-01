TERMOLI. Forze dell’ordine e associazioni d’armi e combattentistiche in grande uniforme stamani, alle 10.30, nella Cattedrale di Termoli, al borgo antico.

L’occasione è quella della messa in onore di San Sebastiano martire, protettore dei Vigili urbani e delle Polizie locali, col vescovo Gianfranco De Luca a celebrarla.

Presenti l’intero corpo della Polizia municipale di piazza Kennedy, coi comandanti Antonio Persich e Pietro Cappella. Non sono mancate le rappresentanze di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e le associazioni come Misericordia di Termoli, Bersaglieri, Carabinieri in congedo e Anmi, Sae 112 e altre organizzazioni di Protezione civile.

L’amministrazione comunale è stata rappresentata dal sindaco Angelo Sbrocca e dalla vice Maricetta Chimisso.