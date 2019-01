A tu per tu con la Rieco, risposta tempestiva al contribuente

TERMOLI. Comunicazione tempestiva e immediata, tutto sommato, da parte della Rieco Sud Scarl, che col responsabile delle relazioni esterne, Dario Buzzelli, ha replicato all’articolo di due giorni fa con cui un nostro lettore e residente poneva una «Riflessione da un contribuente sulla raccolta dei rifiuti».

«Gentilissimo utente, questa occasione ci è gradita per chiarire alcune questioni che lei ha posto. Dal mese di ottobre è stata fata una campagna di comunicazione mirata ad informare la cittadinanza sul cambio di gestione della società che effettua la raccolta porta a porta (ora Rieco sud scarl).

Sono stati diffusi diversi comunicati sull’avvio del servizio di raccolta da parte degli organi di stampa e giornali online che da diversi messi, ormai, ne danno notizia. Attività e strumenti impiegati per veicolare informazioni sui servizi, sul calendario e sul nuovo gestore sono stati: conferenza stampa, presentazione dei nuovi mezzi di raccolta in Piazza monumento, apertura di uno sportello informativo (“Ecosportello”) fisso presso la sede Comunale (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00), attivazione di un numero verde 800.688.712 riservato a tutte le utenze del Comune di Termoli a cui è possibile chiedere qualsiasi tipo di informazione o prenotare il ritiro degli ingombranti a domicilio (attivo tramite operatore telefonico dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alleore 14:30, mentre in altri orari c’è la possibilità di lasciare un messaggio vocale per il quale si verrà ricontattati).

E’ stata messa a disposizione, da subito, un applicazione per smartphone “Junker”, scaricabile gratuitamente da Play Store o AppStore, che aiuta l’utente a ricordare il calendario di raccolta ed a riconoscere la tipologia di rifiuto da conferire nel mastello corretto. Inoltre, siamo stati presenti con un banchetto informativo all’evento “Maratona Cittadina Zero Waste”, svoltasi nel centro Termoli l’8 dicembre 2018, nella quale abbiamo distribuito materiale informativo e calendari di raccolta.

Nel periodo subito successivo, abbiamo replicato il banchetto informativo anche all’interno di alcuni supermercati. Sono stati svolti incontri pubblici con la cittadinanza e con le categorie di settore (ristoratori, amministratori di condominio, rappresentati delle scuole, commercianti), inoltre, si è provveduto ad effettuare dei colloqui individuali direttamente presso le singole aziende della zona industriale, per meglio capire le esigenze di ognuno, tant’è, che si è provveduto già a consegnare i contenitori carrellati necessari.

Sono previsti altri incontri che elenco qui di seguito:

- 21/01/2019 ore 17:00 incontro con la cittadinanza – Scuola primaria “Giovanni Paolo

II” via Stati Uniti;

- 22/01/2019 ore 15:30 incontro di categoria – Supermercati – sala consiliare;

- 23/01/2019 ore 18:00 incontro con la cittadinanza – Chiesa San Pietro e Paolo;

Ulteriori incontri, programmati ma non ancora calendarizzati, verranno effettuati a breve con la categoria degli artigiani, con la categoria dei balneatori, con i centri anziani e con la cittadinanza. Tutte queste informazioni, oltre ad essere riportate dai nostri canali di comunicazione ufficiali (www.diferenziatermoli.it e pagina Facebook @differenziatermoli), vengono riportate e diffuse da tutti gli organi di comunicazione.

Dal 31 dicembre 2018 è partita la distribuzione dei mastelli per le utenze domestiche, la distribuzione sta avvenendo per zone, fino a venerdì 18 Gennaio presso il Palazzetto dello Sport in Piazza Papa, mentre da lunedì 21 gennaio e fino a venerdì 1° febbraio verrà effettuata presso il Cinema Sant’Antonio (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00). Successivamente, ci sposteremo nei seguenti locali:

- dal 4 al 15 Febbraio presso lo Stadio “Gino Cannarsa”

- dal 18 Febbraio al 1° Marzo presso il Circolo della Vela “Mario Cariello”

- dal 4 al 15 Marzo presso la Misericordia di Termoli in via Biferno n.20

- dal 15 al 22 Marzo presso il Centro Anziani Contrada Difesa Grande.

Nei punti di distribuzione vengono consegnati: -

Mastelli gialli (per il conferimento degli imballaggi in plastica ed in metallo) e mastelli di altre tipologie a seconda la necessità dell’utente. Il mastello blu, già in possesso delle utenze, potrà continuare ad essere usato per il conferimento del solo vetro, dato che gli imballaggi in metallo dovranno essere conferiti nel mastello giallo insieme a quelli in plastica.

- Green Card, ovvero, una tessera contenete il codice utente per accedere ad i vari servizi Rieco Sud, quali, ad esempio, l’accesso all’Ecocentro (quando si andrà a regime sarà necessario mostrala all’accettazione, ma fino ad allora, tutte le utenze domestiche potranno entrare come si è sempre fatto fino ad ora), ritiro della fornitura dei mastelli e sacchetti compostabili presso l’Ecosportello, accesso vocale alla propria area privata del numero verde.

- Codici adesivi, da applicare sui mastelli singoli domestici. L’utente dovrà attaccare i codici adesivi che gli verranno consegnati sui mastelli già in suo possesso (in questa fase e fino a diversa comunicazione, i mastelli privi di codice verranno regolarmente svuotati).

- Sacchetti biodegradabili e compostabili per il conferimento del rifiuto organico.

- Calendario di raccolta e brochure informativa.

Per ciò che concerne l’utenza Non Domestiche, la situazione è leggermente diversa, dato che le esigenze sono altre. Pertanto, si sta provvedendo, man mano, a fare sopralluoghi ed a consegnare i contenitori carrellati sufficienti a garantire le esigenze di ogni singola utenze non domestica. Per questa tipologia di contenitori provvederanno i nostri addetti ad applicare il codice adesivo durante i sopralluoghi o in una fase successiva. Anche in questo caso, i contenitori privi di codice verranno ugualmente svuotati.

Per quanto riguarda l’esposizione dei rifiuti, è necessario esporli con il contenitore carrellato in suo possesso, possibilmente la sera prima della raccolta e rispettando la tipologia di rifiuto indicata sul calendario..

Con la speranza di averle dato tutte le informazioni necessarie la invitiamo a contattare il numero verde o a recarsi presso l’Ecosportello per qualsiasi altra delucidazione in merito al servizio di raccolta».