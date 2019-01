TERMOLI. Tifoseria da salotto: potremmo definirla così la smania di affibbiare giudizi e non lesinare critiche su qualsivoglia argomento, ergendosi a esperti. Il titolo non inganni, stavolta non parliamo degli Azzurri, anche perché ormai la Nazionale ha perso appeal purtroppo, dopo le recenti debacle.

Parliamo, invece, della sfida del decoro urbano e della raccolta differenziata, che vede in campo dal primo dicembre la Rieco. I veri attori protagonisti dovrebbero essere i cittadini, nel corretto comportamento e conferimento: dalle parole ai fatti, finalmente.