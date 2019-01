Wedding video, il videomaker Fabio Manso nella top five mondiale

TERMOLI. E’ originario di San Felice del Molise e risiede a Termoli. Parliamo di Fabio Manso, videomaker che ha partecipato agli award del settore a livello mondiale e si è posizionato al quarto posto su due sezioni e in quinta su un altro.

A rivelarlo proprio lui sul profilo Facebook personale.

«Ma che bella notizia oggi: ho partecipato per gioco agli award del più grande portale di Wedding Video del mondo e nella sezione italiana i miei video hanno ottenuto:

Il 4^ posto come Best Sound Producer

Il 4^ posto come Best Young Professional

Il 5^ posto come Best Debut of the Year».