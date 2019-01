Guglionesi, il trittico di Michele Greco da Valona esposto a Matera

GUGLIONESI. Il patrimonio artistico e culturale della Diocesi di Termoli-Larino sarà rappresentato in un evento internazionale in programma a Matera, Capitale europea della cultura per il 2019.

“Rinascimento visto da Sud. Matera, l'Italia meridionale e il Mediterraneo tra '400 e '500" è il tema della mostra d'arte europea che si terrà nel centro della Basilicata dal 19 aprile al 19 agosto 2019, nell'ambito della programmazione dei grandi eventi culturali previsti per le celebrazioni inaugurate dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

Tra questi capolavori ci sarà il trittico della Madonna con Bambino tra i santi Giovanni Battista e Adamo di Guglionesi, capolavoro dell'artista Michele Greco di Valona (1505) esposto nella Collegiata di Santa Maria Maggiore di Guglionesi.

“Le opere, più di 180 – spiegano gli organizzatori – provengono dai più prestigiosi musei italiani ed europei, e sono il simbolo di una cultura eclettica, che non dimentica le sue origini: i ritratti e le sculture si alternano a mappe e portolani, in un gioco di rimandi e interconnessioni che rimandano ad una cultura fatta di scambi e contaminazioni, il punto d’incontro tra Rinascimento e Mediterraneo”.

L'opera presente nella chiesa di Guglionesi dunque, viene selezionata nell'autorevole esposizione d'arte a Matera, "Rinascimento visto da Sud", per raccontare la bellezza e la preziosità della cultura cinquecentesca anche in un piccolo territorio del Molise, testimoniato, riscoperto e valorizzato dal rinascimento adriatico. Un'opportunità per promuovere un patrimonio significativo che si aggiunge anche all'esposizione, nel corso dell'Expo di Milano e alla Giornata mondiale della Gioventù di Cracovia, del trittico della Madonna delle Grazie tra i santi Sebastiano e Rocco, altra opera straordinaria di Michele Greco da Valona.