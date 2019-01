Torna il maltempo, nevica in alto Molise

TERMOLI. Le previsioni meteo a lungo raggio con gli esperti di 3bmeteo.com della scorsa settimana indicavano un possibile e sensibile peggioramento climatico con concrete chance di nuove nevicate per la seconda metà di questa settimana, tra il 24 e il 25 gennaio.

Beh, le previsioni sono state addirittura anticipate dal maltempo.

Come riferisce il portale regionale MeteoinMolise.com «Condizioni meteorologiche in peggioramento sulla nostra regione. Già nelle previsioni di ieri era stato confermato il peggioramento del tempo. Farà più freddo ma non vi sarà alcuna ondata di gelo. In dettaglio il meteo neve in Molise.

SITUAZIONE METEO:

L’attenzione generale è concentrata sul vigoroso vigoroso sconquasso meteo atteso nel corso della prossima settimana, quando un intenso impulso polare, in arrivo dal Canada e dalla Groenlandia, scivolerà verso Regno Unito, Francia e parte della Penisola Iberica, prima di tuffarsi sul Mediterraneo. L’impatto del nucleo d’aria polare innescherà una poderosa ciclogenesi (immagine n.1) che darà luogo a maltempo sull’Italia con neve a quote anche basse in molte regioni.

EVOLUZIONE METEO:

Ciò premesso, su buona parte della penisola è atteso un diffuso peggioramento: copertura nuvolosa in aumento e precipitazioni che a partire dalla giornata odierna tenderanno ad interessare le aree dell’ Italia centrale e meridionali. Tra oggi e domani la neve raggiungerà l’appennino sopra i 900-1000 metri, localmente più in basso su Toscana, alto Lazio, Umbria ed ovest Abruzzo.

METEO NEVE:

Sul Molise, da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse localmente di moderata intensità. Fenomeni che saranno nevosi al mattino oltre gli 800-900 metri, nel pomeriggio oltre i 900 metri, e nuovamente in calo della sera verso gli 800 metri. Ventilazione moderata. Temperatura stazionaria. Domani, nuovo peggioramento dalla sera-notte con limite della neve in calo».