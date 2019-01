«La vita nelle tue mani», tecniche di primo soccorso al Majorana

TERMOLI. All'Iiss E. Majorana di Termoli si apprendono le tecniche di primo soccorso: "La vita nelle tue mani". Volge ormai al termine la bella esperienza degli alunni della scuola superiore di via Palermo, finalizzata a promuovere la conoscenza delle "tecniche di primo soccorso".

Ci siamo attivati in conformità all'articolo 1, comma 10 della legge 107 sulla cosiddetta "Buona Scuola" - dicono con soddisfazione gli insegnanti di Scienze Motorie del Majorana - questa norma prevede che nelle scuole secondarie siano realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Avvalendosi del contributo della realtà del territorio e, più propriamente in collaborazione con l' Associazione Ait e Cievs Molise e patrocinato dall'ordine degli infermieri di Campobasso-Isernia, abbiamo dato il via a questa attività ai primi di novembre.

Il progetto denominato "La vita nelle tue mani" è stato curato dagli insegnanti di Scienze Motorie dell'istituto Pierluigi D'Aulerio, Arnaldo Franceschini, Antonio Labombarda e Irene Till, le lezioni di primo soccorso, sia di natura teorica che pratica, hanno coinvolto quattro classi dell'Iiss E. Majorana per un numero complessivo di 120 allievi di età compresa tra i 15 ed i 16 anni.

Ciascuna classe ha partecipato a 6 moduli costituiti ciascuno di 2 ore, per un totale di 20 ore per classe. Il corso di primo soccorso che, come da normativa vigente, non avrà alcun ulteriore onere "a carico della finanza pubblica" dovendosi intendere come interamente gratuito, volge ormai al terminee ciascuna classe partecipante, entro la metà di febbraio, sosterrà un test volto ad accertare le competenze acquisite durante l'iter operativo.

Ovviamente il corso di primo soccorso, oltre ad avere finalità pratiche ed educative, costituirà bagaglio di competenze da applicare per una eventuale emergenza.

L' auspicio è quello di riproporre questa iniziativa anche negli anni a venire, in collaborazione con l'Associazione Ait.