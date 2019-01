Persone a rischio di esclusione sociale, c’è il bando per i tirocini

TERMOLI. E’ stato pubblicato l’avviso per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze.

L’avviso è destinato a detenuti, a soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, persone affette da dipendenze da alcool e/o droghe, ex alcolisti e/o ex tossicodipendenti, attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone, alla riabilitazione, all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro.

L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli (di seguito ATS) intende programmare tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale, nell’ambito del triennio 2018-2020, aventi una durata che varia da un minimo di mesi 4 (quattro) fino ad un massimo di mesi 12 (dodici),all’esito delle proposte progettuali avanzate da parte dell’ATS di Termoli.

I destinatari possono beneficiare di un solo tirocinio nell’arco del triennio.

L’Avviso è strutturato in due aree di intervento:

1. Area di intervento A – Interventi persoggetti riconosciuti affetti ed in trattamento al SERT, al momento della pubblicazione dell’Avviso (22/01/2019), da una dipendenza, ai sensi della legislazione corrente o soggetti che hanno concluso il percorso terapeutico riabilitativo al SERT da non più di 24 mesi a decorrere dalla data del 22/01/2019;

2. Area di intervento B –soggetti detenuti,soggetti ammessi alle misure alternative di sicurezza. L’Avviso si attua nel rispetto delle Linee Guida per i tirocini di orientamento formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.

Area intervento A

Persone che abbiano età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti;

- residenti in uno dei comuni dell’ATS di Termoli;

- siano disoccupati,

Area intervento B

Persone che abbiano età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti e siano:

- soggetti detenuti in uno degli Istituti penitenziari situati nel territorio della Regione Molise;

- soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza incarico all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Campobasso-Isernia

L’ATS di Termoli, procederà alla predisposizione di una graduatoria delle istanze di partecipazione ordinata in base all’età anagrafica dei tirocinanti in ordine crescente (dal più giovane al più anziano), in caso di parità in graduatoria sarà assicurata la preferenza di genere femminile.

Area di intervento A

Le persone in possesso dei requisiti alla data del 22/01/2019, di cui al precedente Art. 5, possono manifestare la propria intenzione a partecipare ad un tirocinio di inclusione sociale presentando domanda al proprio Comune di residenza-Ufficio Protocollo e/o presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli entro e non oltre il21 febbraio 2019, ore12,00.

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato disponibile sul sito del Comune di Termoli nella sezione Avvisi avendo cura di allegare le certificazioni richieste. Tale modello è disponibile anche presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni e/o presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, nonché sul sito web del Comune Capofila di Termoli e sui siti web dei vari Comuni interessati.

Le istanze devono essere indirizzate all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli sito in go Martiri delle Foibe s.n.c., CAP 86039 Comune Termoli.

La domanda potrà essere presentata:

a. mediante consegna amano presso i predetti Uffici;

b. inoltrata a mezzo raccomandata A/R, spedita all’indirizzo indicato innanzi, utilizzando, una busta chiusa recante, a pena di irricevibilità, la dicitura “POR Molise FSE 2014-2020 - Azione 7.2.1 – Tirocini per l’inclusionesociale”;

Le domande trasmesse mediante servizio postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine sopraindicato del 22 febbraio 2019, ore 12,00. Non fa fede il timbro postale di spedizione.

L’Ambito non assume la responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

AREA DI INTERVENTO B

Individuati i destinatari dell’intervento, nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 9, da parte dell’U.E.P.E, che contestualmente provvederà a trasmettere il relativo elenco all’indirizzo di PEC dell’Ambito Territoriale di Termoli ambito.termoli@pec.comune.termoli.cb.it entro e non oltre le ore 12,00 del 22 febbraio 2019 e provvederà, inoltre, a informare tempestivamente del presente Avviso i soggetti a tal fine individuati e proposti.

L’Ambito provvederà ad approvare l’elenco dei destinatari individuati e proposti dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.).

I tirocini saranno attivati presso imprese sociali, cooperative sociali, organismi del Terzo settore, Comuni dell’ATS di Termoli, Istituti scolastici, imprese, enti locali, enti pubblici, imprese pubbliche, organismi di promozione della carità. Gli operatori economici o organismi pubblici, individuati quale soggetti ospitanti, devono avere sede legale o operativa presso uno dei comuni dell’ATS di Termoli e devono stipulare una intesa di partenariato con l’ATS di Termoli per la presa in carico sociale del tirocinante.