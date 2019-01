TERMOLI. Termolionline on the road, dal 22 dicembre al 22 gennaio, per testare la nuova viabilità.

A un mese esatto dalla mini-rivoluzione viaria nel centro storico di Termoli, abbiamo chiesto al sindaco Angelo Sbrocca di accompagnarci in un giro in auto proprio nelle strade centrali che sono state interessate da questo provvedimento.

Innanzitutto, ringraziamo il primo cittadino per la sua disponibilità, che ha risposto in municipio alla prima domanda ‘rompighiaccio’, per poi dialogare nell’intervista on the road realizzata dal nostro editore Nicola Montuori.

Sindaco, quando e perché è nata l’idea di realizzare il collegamento di via Dante con la stazione ferroviaria e la chiusura di corso Umberto nel tratto pedonalizzato dal 22 dicembre?

«Le motivazioni sono due, la prima è per garantire una migliore mobilità al centro della nostra città. Perché prima tutto il traffico che proveniva dal vecchio ospedale confluiva verso corso Fratelli Brigida, sia coloro che erano diretti al porto, sia chi doveva fermarsi nel centro e anche gli automobilisti con destinazione la stazione ferroviaria.

Il doppio senso di marcia in via Dante, invece, permette alle persone di proseguire verso destra per raggiungere il centro della città, svoltando a sinistra, invece, si raggiungono facilmente la stazione ferroviaria, ma anche la sede dell’UniMol e il lungomare Nord. In tal modo il flusso veicolare si defluisce in due distinte direzioni di marcia, questo vale sia per i residenti, per i turisti e coloro che vivono quotidianamente la nostra città, pur non risiedendovi.

La seconda ragione è di natura ambientale, il tratto dell’isola pedonale di corso Umberto, un corso in piano, non in discesa come il corso Nazionale, permette di fruire di una passeggiata ulteriore ai tanti pedoni che frequentano il centro e che amano girare a piedi questa città. Ci riferiamo alle famiglie con bambini, agli anziani, peraltro quella è una zona non ventosa o meno ventilata rispetto allo stesso corso Nazionale. Tante persone sono contente della chiusura al traffico di queste zone e dell’apertura delle isole pedonali, perché questo consente la piena fruibilità e vivibilità della città».

