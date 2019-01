Scuola e ospedale dietro la lavagna: rifiuti gettati a casaccio

TERMOLI. A seguito dell’ennesimo sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale, si è rilevata ancora una volta la non conformità dei rifiuti conferiti da parte dell’ospedale civile di Termoli.

Già nelle precedenti ispezioni i responsabili della struttura si erano impegnati a conferire correttamente le diverse tipologie di rifiuto. Sarà, quindi, necessario che l’ospedale si organizzi internamente affinché riesca ad effettuare una buona raccolta differenziata, così come stanno facendo la maggior parte delle utenze della città.

Nel sopralluogo presso la scuola di via Canada, si è ribadito alla direttrice dell’istituto di provvedere a spostare i contenitori all’interno della struttura poiché gli stessi sono ancora posizionati sul parcheggio adiacente alla scuola. Dalle rilevazioni effettuate è emersa, da un lato la presenza di rifiuti non provenienti dalla scuola e dall’altro che la maggior parte dei rifiuti vengono conferiti in maniera non conforme dall’istituto medesimo. Le rilevazioni effettuate in data 17 gennaio 2019 avevano già fatto emergere le problematiche riscontrate nuovamente ieri mattina (23 gennaio) ed era stata già indicata la necessità di provvedere a ritirare i contenitori all’interno della struttura per poi esporli nelle giornate indicate sul calendario di raccolta così come stanno già facendo le altre scuole.