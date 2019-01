In Consiglio a Portocannone: scuole, lavori pubblici e il ricordo di Michele Montefiore

PORTOCANNONE. Corposa seduta di consiglio comunale tenutasi ieri a Portocannone.

L'assise civica si è aperta con la richiesta del sindaco di osservare un minuto di silenzio in memoria del Responsabile Finanziario del Comune, dottor Michele Montefiore, prematuramente scomparso lo scorso martedì.

A seguire si è passati alla trattazione dei diversi punti all'ordine del giorno, tra cui la delibera di indirizzo per la esternalizzazione dei servizi cimiterialimotivata dalla necessita di 'indirizzare la quota dei proventi a carico della ditta aggiudicataria,alle attività di manutenzione del cimitero comunale, attività cui il Comune di Portocannone sino ad oggi faceva fronte con risorse dirette di bilancio; "con questa delibera", ha affermato Caporicci illustrando la proposta, "verranno realizzati evidenti benefici per le casse comunali senza che ciò gravi di un solo centesimo sulle tasche dei cittadini, restando le tariffe totalmente invariate"

Altra delibera di rilievo, l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, dello studio di fattibilità tecnico economica della messa in sicurezza del Complesso Scolasticodi via Jovine, per il quale l'Amministrazione Caporicci ha ottenuto, dopo il terremoto dello scorso agosto, oltre un milione di Euro dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e che ospitava, sino all'inagibilità conseguente al sisma, la scuola Primaria e Secondaria.

Il vicesindaco Gallo ha illustrato la proposta spiegando che il Comune di Portocannone ha ricevuto in data 2 gennaio 2019 la determina dirigenziale del Miur che individuava ed impegnava le somme di cui al Decreto direttoriale 618 del 17/9/2018 , che vedeva il centro arbereshe tra i beneficiari di finanziamento straordinario post sisma, nei capitoli di spesa del bilancio ministeriale.

A seguito dellapredetta determina dirigenziale, la giunta, in data 14 gennaio,ha approvato lo studio di fattibilità di cui ieri il Consiglio ha votato l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del plesso.

Successivamente il Consiglio Comunale, ha accettato un atto di liberalità da parte di un cittadino, originario di Portocannone e residente da tempo in Lombardia, che ha inteso donare all'Ente un immobile da destinarsi a circolo per anziani.

Il sindaco Caporicci non ha mancato di ringraziare pubblicamente il concittadino per l'encomiabile gesto di generosità espresso nei Confronti della propria comunità d'origine.

Infine anche a Portocannone come in diversi altri comuni in Italia ove si è manifestata una particolare sensibilità sull'argomento, su proposta dell'assessorato alla Cultura è stata adottata la carta dei diritti della bambina promossa dalla Fidapa, finalizzata alla educazione alla parità edalla lotta alla violenza sulle minori.

Assente, come accaduto nella maggior parte dei consigli comunali precedenti, l'intera minoranza.