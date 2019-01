TERMOLI. Il secondo appuntamento per partecipare all'Open Day del Majorana è sabato 26 febbraio, dalle ore 15 alle 19.

Genitori e studenti avranno la possibilità di conoscere la struttura scolastica istituita a Termoli oltre 40 anni e che ospita un'utenza di circa 750 studenti.

C’è un’ulteriore opportunità: in caso di bisogno si possono prenotare appuntamenti individuali mirati ad avere chiarimenti e informazioni più dettagliate sull’offerta scolastica. I docenti dell' IISS "E. Majorana" illustreranno i vari indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica Meccatronica ed Energia; Grafica e Comunicazione e il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Il laboratorio di chimica è dotato di banchi di lavoro con attrezzatura individuale per le esperienze di chimica inorganica ed organica, analisi delle acque, terreni , degli alimenti e prodotti commerciali di vario tipo, raccolta dati con strumentazioni e software altamente professionali.

Nel laboratorio di Informatica i docenti mostreranno: Progetti laboratorio Lego Mindstorm, applicazioni con Arduino, possibilità di utilizzo di visori per la realtà virtuale con telecamera 360 gradi, uso di app realizzata come chat privata in javascript, esempi di programmi in c++ html e php, simulazione e controllo di rete di computer industriali...

Nel laboratorio di Elettronica verranno mostrati alcuni progetti, tra cui: un totem per la raccolta differenziata, un prototipo di un impianto fotovoltaico a isola, un prototipo di illuminazione di un parcheggio auto esterno, un controllo automatico di una serra e ..... tanto altro ancora.

Programmazione macchine a controllo numerico, sistemi di controllo impianti pneumatici ed oleodinamici, progettazione CAD bidimensionale e tridimensionale.

Robotica industriale nei laboratori di meccanica e meccatronica.

Nel laboratorio di fisica del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate saranno mostrati esperimenti dimostrativi sulle energie rinnovabili (la "casa del futuro" quale esempio di autonomia energetica), la "full cell" (energia elettrica e termica dall'acqua), simulazioni al PC con geogebra, progetti realizzati con schede elettroniche programmabili (Arduino), ed infine osservazioni al telescopio.