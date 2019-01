TERMOLI. Domenica 27 gennaio è in programma in mattinata a Termoli la Giornata diocesana della Pace.

L'evento è promosso dalla Diocesi di Termoli-Larino e coordinato dall'Azione Cattolica in collaborazione con la Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali.

L'iniziativa fa proprio e rinnova con impegno i contenuti del Messaggio di Papa Francesco dedicato alla Giornata mondiale della pace dal tema “La buona politica è al servizio della pace”.

Il programma di domenica 27 gennaio prevede, alle 9.45, l'accoglienza in Piazza Monumento; alle 10.15 le testimonianze e lo spettacolo musicale con la band dei Baraonda; alle 11.15 partirà la marcia della pace che si concluderà in piazza Duomo con la messa celebrata in Cattedrale dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Significative le testimonianze previste:

Sarà presente Matteo Chiani, di Rimini e rappresentante della Comunità Papa Giovanni XXIII che conta realtà anche sul territorio della Diocesi. Matteo ha partecipato all’Operazione Colomba, ed è da poco tornato dal Libano dove ha vissuto un’esperienza di servizio, di convivenza con profughi Siriani e di animazione per i più piccoli. Operazione Colomba è un progetto della Papa Giovanni XXIII, un corpo civile non violento, aperto a tutte quelle persone, credenti e non credenti, che vogliono sperimentare con la propria vita che la nonviolenza è l'unica via per ottenere una Pace vera, fondata sulla verità, la giustizia, il perdono e la riconciliazione.

Alla giornata il contributo di Maria che, aiutata dall’esperienza e dall'accompagnamento del Movimento per la vita, con un grande atto di fiducia verso il futuro, ha scelto la vita che nasce e ti riempie d'amore.

Antonio De Lellis, da sempre impegnato nel sociale, che ha dato vita con altri volontari con diversi percorsi e professionalità all’esperienza della “Città invisibile”.

Il Progetto, che nasce dalla Comunità “il Noce” si pone come obiettivo complessivo quello di indagare, a partire dal nostro territorio locale, alcuni fenomeni sociali sommersi o spesso ignorati, in particolare l’attenzione è posta verso i “senzatetto”, offrendo loro un servizio diurno fino alla cena.

Si occupa anche dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, del sostengono alle persone che attraversano fasi di dipendenza da sostanze nel loro percorso di recupero; si accompagnano coloro che soffrono di un disagio mentale verso un reinserimento nella propria comunità di appartenenza e di aiutare i poveri, che finiscono ai margini della società della crisi.

Il tutto sarà animato dalla Band Musicale “I Baraonda”, gruppo musicale composto da giovani delle parrocchie Carmelo e Crocifisso di Termoli.

Sarà presente anche uno Stand delle “Terre del Seminario”, Opera Segno della Diocesi di Termoli-Larino, che coniuga l’amore per il creato con l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità e con disagio sociale.

Infine, l’Azione Cattolica, nell’ambito del mese della pace, (La Pace è Servita) sostiene l’iniziativa: “Abbiamo riso per una cosa seria”, in collaborazione con la Focsiv, la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario.

Si propone come ogni anno il contributo per un gadget, che aiuterà a ricordare l'impegno preso in questa occasione. Si tratta di un piccolo kit da tavola composto da porta bicchiere e porta tovagliolo personalizzabili, realizzati in Italia con materiali riciclati ed ecosostenibili.

I fondi raccolti saranno destinati a progetti di agricoltura solidale in Italia e nel mondo.