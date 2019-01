«Non è stata presentata la domanda per la Bandiera blu»... e Sbrocca conferma

TERMOLI. Stavolta non c’è tema di smentita, il Movimento 5 Stelle ha svelato l’arcano: il Comune di Termoli, al pari di altre località della costa, non hanno presentato la domanda alla Fee, l’organismo internazionale che sovrintende l’assegnazione e tutto il protocollo della Bandiera blu, con cui si premiano spiagge e approdi turistici del vecchio continente per il grado di accoglienza dei turisti e per i parametri ambientali.

E’ stato svelato oggi in conferenza stampa nella sede di via Adriatica da Nick Di Michele, in compagnia degli altri attivisti del meet-up termolese. «Noi abbiamo la possibilità di accedere agli atti presentati e ricevuti e alla data ultima a disposizione per presentare i documenti non c’era niente – ha tuonato Di Michele – resta il fatto che a Termoli si dice che è aumentata del 10% la popolazione turistica, ma se tanto mi da tanto non significa che non bisogna fare la richiesta per la Bandiera blu, mi auguro che per tutti la richiesta sia stata fatta e la Fee possa rimediare a quello che e stato fatto l’anno scorso, con la mancata assegnazione dopo ben 16 anni, voglio sapere dal sindaco se anche quest’anno la bandiera blu Termoli non c’è l’avrà, e se allo stato la richiesta non è stata fatta per l’ennesima volta Termoli sarà privata del vessillo e questa amministrazione ha avuto la caparbietà di farcelo perdere.

Per presentare la richiesta della Bandiera blu ci sono tanti documenti che si devono presentare tra cui la gestione dei rifiuti, ci sono molte cose che gli uffici devono presentare e allo stato non ci sono, io spero di essere smentito e di chiedere scusa, perché significherebbe che i cittadini potrebbero ancora sperare». Speranze vane, intercettando il sindaco Sbrocca al Cosib, per l’evento della Regione Molise, il primo cittadino ci ha confermato la decisione di non presentare la domanda.