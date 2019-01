TERMOLI. Decine le persone che hanno partecipato questa sera alla fiaccolata per ricordare il rapimento del giovane ricercatore italiano, che morì in Egitto. Alle 19.41 minuto di silenzio su corso Umberto per ricordare il momento esatto dell'ultimo sms inviato da Giulio Regeni prima di essere sequestrato in Egitto, sottoposto nei giorni successivi a feroci torture e assassinato.

Gli attivisti di Amnesty Termoli, in collaborazione con la rete di associazioni Interferenze, hanno aderito a questo evento per ricordare, al governo italiano e quello egiziano, che noi non ci arrenderemo, che andremo avanti a raccontare e a ricordare questa storia fino a quando ci sarà una verità giudiziaria che coincida con quella storica, che attesti quel "delitto di Stato", ne accerti le responsabilità individuali e le collochi lungo una precisa catena di comando.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook la manifestazione.