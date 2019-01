«L’uomo non è uomo… è soltanto un numero»

TERMOLI. Il 18 e 19 gennaio l’Associazione Apolonia di Termoli ha proposto un incontro con la cittadinanza per una riflessione su dignità e libertà dell'uomo, per non dimenticare.

Il vero senso dell’incontro aveva come obiettivo il coinvolgimento di studenti, genitori e della cittadinanza.



«E’ stato un momento di riflessione e di autentico dibattito su un passato terribile che non bisogna mai dimenticare.

Durante la preparazione dell’evento alcuni ragazzi mi hanno fatto la domanda: “perché ancora la guerra, lo sappiamo tutti quello che ha caduto…”

Si, lo sappiamo tutti … finché riscontriamo l’indifferenza ed il mutismo e la negazione del diverso tra gli uomini dobbiamo reagire e ricordare, proprio perché non si deve ripetersi una simile tragedia.



E’ stata per me un’esperienza unica, un vulcano di emozioni, dalla rabbia, dallo stupore al forte battito di cuore, di commozioni e di brividi.



La città divisa a metà… da una parte ho trovato le persone pronte, prontissime ad aiutarci spontaneamente alla realizzazione dell’evento. Ognuno di essi con un forte senso di appartenenza e della massima sensibilità.

Grazie a loro è stato possibile realizzare l’evento. Un contributo affettuoso, responsabile e dignitoso per lanciare un messaggio di un'unica appartenenza alla nostra piccola bellissima città di Termoli.



Dall’altra parte ho riscontrato l’indifferenza, persino la vergogna di affissione della locandina perché copriva una vetrina elegantissima e anche delle risposte: “non mi interessa", da girare la testa o peggio non reagire.

La domanda mi si pone spontaneamente, si può dimenticare? Credo proprio di no, credo che nonostante tutti gli anni passati, ancora siamo i numeri, finché l’uomo penserà di avere qualcosa in cambio grazie a questi incontri, senza riflettere senza l’importanza del dialogo e della condivisione allora dobbiamo insistere a ricordare.

Città senza autorità… nonostante gli inviti portati in anticipo a tutte le rappresentanze autoritarie, e trovare i posti vuoti ci fa riflettere.

Siamo una città?

Un evento puramente apolitico, un evento di forte messaggio alla dignità del uomo e la comprensione degli avvenimenti storici.



Finché non smettiamo di pensare a ricevere sempre qualcosa in cambio allora sì che dobbiamo ricordare.

Fortemente vorrei ringraziare gli studenti, i docenti e le persone che hanno partecipato all’incontro per il struggente silenzio, per la massima compostezza e per la testimonianza.



PER NON DIMENTICARE – prossimo evento 27 gennaio 2020

Associazione Apolonia