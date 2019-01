Italia’s Got Talent, brilla la stella della ginnasta termolese Camilla De Luca

TERMOLI. Ieri sera in tantissimi hanno seguito la terza puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent sulla piattaforma satellitare Sky Uno e a noi non è sfuggita la prima performance di una ragazzina di quattordici anni che ha messo in scena un’esibizione esaltante di ginnastica artistica: il suo nome è Camilla De Luca, nativa di Termoli, ma che proprio per ragioni sportive, visto che è una autentica promessa di questa disciplina, da qualche anno si è trasferita a Fano nelle Marche.

Camilla ha messo in scena uno dei più grandi personaggi immaginari, l’intramontabile Mary Poppins, e ha stupito tutti con il suo impegnativo esercizio. La giuria composta da Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano è rimasta davvero colpita e naturalmente entusiasta della perfetta prestazione della minuta Camilla.

Addirittura qualcuno di loro è stato anche fortemente tentato di schiacciare il pulsante d'oro che avrebbe permesso alla bravissima ragazzina di passare direttamente alla finale senza affrontare le semifinali. Il papà Mario è un noto imprenditore termolese nel campo degli impianti di riscaldamento che, per la riuscita professionale sportiva della sua figliola, l'ha lasciata inseguire il suo sogno.

A livello nazionale Camilla è entrata di diritto nel giro azzurro e la performance di ieri che ha portato a conoscenza del suo talento un numero importante di spettatori, ci inorgoglisce come termolesi. Bravissima Camilla!