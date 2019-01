Città di Termoli di scena a Serracapriola contro la Frentania

TERMOLI. Gara insidiosa su un campo difficile: il Città di Termoli va a Serracapriola contro la squadra del Frentania, assetata di punti per tirarsi fuori da una zona pericolosa e di certo non vorrà concedere sconti.



D'altra parte anche i termolesi hanno la necessità di fare punti per rimanere agganciati alla zona play-off e non da meno per presentarsi e dare il meglio davanti ai due nuovi patron di casa che hanno affiancato il presidente Castelluccio.

In settimana, in sede di presentazione dei nuovi soci, è stato anche dichiarato che l'obiettivo prefissato è quello di centrare gli spareggi promozione e che, anzi, si devono anche vincere perché la nuova dirigenza si vuole presentare con un grosso risultato. Con intelligenza tattica si potrà tentare di fare il colpaccio se la Frentania non concederà sconti e tanto meno il Città di Termoli non dovrà impietosirsi di fronte alle difficoltà di classifica dei pugliesi.

Ora conta solo la vittoria, altri risultati potrebbero creare difficoltà pesanti.

Campionato di Eccellenza 3° Giornata di Ritorno, stadio G. Cannarsa

Frentania-Città Di Termoli.