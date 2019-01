TERMOLI. Anche una giornata ventilata ma meno plumbea oggi per «Il mare d'inverno», manifestazione promossa dall'Associazione Fare Verde e giunta alla 28^ edizione.

Centinaia di volontari all’opera a Rio Vivo, come in tante altre spiagge italiane, per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all'anno e non solo durante il periodo estivo.

Per l'edizione di quest'anno, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e del Comune di Termoli, volontari all’opera sul litorale termolese di Rio Vivo, un tratto di costa particolarmente problematico e che, soprattutto d'inverno, raccoglie incredibili quantità di rifiuti abbandonati, sia quelli arrivati via terra, sia quelli restituiti dalle mareggiate.

Presenti i soci dell’Associazione Ambiente Basso Molise, del Comitato Articolo 21 di Petacciato, nonché di tanti migranti ospiti di diversi centri di accoglienza che da tempo collaborano con Fare Verde nell'ambito del progetto Azione&integrAzione.