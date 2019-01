TERMOLI. In mattinata piazza Monumento e Corso nazionale gremiti per la Giornata diocesana della Pace. L'evento è stato promosso dalla Diocesi di Termoli-Larino e coordinato dall'Azione Cattolica in collaborazione con la Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali.

L'iniziativa fa proprio e rinnova con impegno i contenuti del Messaggio di Papa Francesco dedicato alla Giornata mondiale della pace dal tema “La buona politica è al servizio della pace”.

Alle 9.45, l'accoglienza in Piazza Monumento; alle 10.15 le testimonianze e lo spettacolo musicale con la band dei Baraonda; alle 11.15 è partita la marcia della pace conclusa poi in piazza Duomo con la messa celebrata in Cattedrale dal vescovo, monsignor Gianfranco De Luca.