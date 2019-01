Un selfie sul Meridiano: a Londra costa 20 euro, a Termoli è gratuito

TERMOLI. Un selfie da 20 euro. A cavalcioni su una linea orizzontale e via con lo scatto. Un’emozione. Che paghiamo perché siamo a cavallo del Meridiano 0. (Greenwich-Londra)

Da esso inizia il tempo di tutto il pianeta. Infatti da esso partono i 24 fusi orari, ad ognuno dei quali corrisponde un’ora precisa e diversa dalle altre. Tutti ricordiamo come in Tv vengano trasmessi da alcune capitali i diversi festeggiamenti dei vari Felice Anno Nuovo.

Da esso si misura lo spazio. Le navi riescono a comunicare la posizione esatta che hanno nell’oceano facendo appunto riferimento alla distanza dal Meridiano zero (oltre che a quella rispetto all’Equatore).

Il meridiano zero si trova a Londra e più precisamente nella parte Sud sulla collina di Greenwich. Qui gli Inglesi hanno realizzato l’Osservatorio Reale di Greenwich con annessa la casa di John Flamsteed, astronomo designato a dirigere l’osservatorio,dotato delle necessarie opportune apparecchiature di misurazione del tempo (in pratica orologi) e della linea opportunamente messa in rilievo che indica il passaggio del Meridiano 0 (quello del selfie a cavalcioni)

Qui è opportuno ricordare che ci fu una gara di appalto mondiale per la concessione di costruzione e gestione dell’Osservatorio. I competitor a quel tempo furono tre/quattro. I più agguerriti erano i Francesi che ne uscirono sconfitti.

Questa informazione sembra che non abbia nessun valore. Invece. Se non avessero vinto gli Inglesi, non ci sarebbe il monumento il Sogno (7 metri di altezza e 4 metri di larghezza dove si incontrano il 15° Meridiano ed il 42° Parallelo) donato dall’Associazione Geometri e Topografi italiani alla città di Termoli ed inaugurato il 5 marzo 2014. Perché i Francesi avrebbero fatto passare il meridiano 0 per Parigi ed il meridiano 15° non sarebbe passato per Termoli. Quindi la vittoria di appalto degli Inglesi ha avuto una ricaduta positiva anche su Termoli.

La nostra cittadina così di fatto determina l’ora del fuso stesso, (1 h di differenza con “Greenwich”) e quindi di tutte le città (Berlino, Parigi e Roma…) le cittadine, i paesi e villaggi dell’Europa centro occidentale,la cui ora dagli addetti ai lavori viene chiamata appunto l’Ora di Termoli.

In sintesi a Londra abbiamo il meridiano 0 di Grennwich a cui corrisponde il fuso orario 0 del mondo e dal quale parte l’ora 0. A Termoli abbiamo il meridiano del fuso orario 1 dal quale parte l’ora 1.

Insomma Termoli è il punto di riferimento per dire (usando le parole della quotidianità) che quando a Londra è mezzanotte, a Termoli è l’una di notte (e per conseguenza anche a Roma, Berlino, Parigi, Palermo facenti parte dello stesso fuso 1).

Ci dovremmo emozionare anche noi di fronte al Sogno (a prescindere che qualcuno ci spiegasse il perché di questa denominazione) di Rio Vivo come migliaia di turisti si emozionano a Greenwich, se pur paganti ?

A mio avviso, si. Almeno in parte. E per due motivi.

Il primo, come abbiamo già detto: Greenwich fa partire l’ora 0 del mondo. Termoli fa partire l’ora 1 per l’Europa Centrale.

Il secondo motivo è dato da un’altra casualità. Il 15° Meridiano (di cui abbiamo parlato finora) s’incontra con il 42° Parallelo.

Circa questa doppia casualità non abbiamo nessun merito. La prima è dovuta alla vittoria dell’appalto degli Inglesi (di cui abbiamo già detto). La seconda è frutto del destino, della nascita della location di Termoli (alcune migliaia di anni fa) dovuta agli antichi abitanti dell’attuale quartiere Porticone (leggasi Lo strano legame tra Paese Vecchio e Porticone del 4 Novembre 2018)

Domandiamoci.

Ma quanto questo appeal geografico viene sentito dai Termolesi (se pur minore rispetto all’Unicum costituito dal Castello e dal Muraglione -Passeggiata di Federico II?

Si potrebbe rispondere. Se ci avessero spiegato a scuola l’ora di Termoli con molta probabilità ci saremmo appassionati alla materia (meridiani, paralleli, fusi orari, etc..) ed oggi apprezzeremmo di più l’incrocio (15° meridiano e 42° parallelo ) rappresentato dal monumento il Sogno.

E poi. Quanto viene utilizzato in termini promo- turistici?

Sembra poco o niente. Invece questa doppia casualità meriterebbe di essere diffusa, promozionata adeguatamente a livello nazionale ed europeo. Le guide turistiche termolesi e molisane certamente nel loro giro non possono trascurare questo richiamo culturale

Conclusione. A Termoli il selfie è gratuito. Inoltre (nel prossimo futuro) sono auspicabili un bar, due panchine e quattro sedie all’aperto per riposare e guardare il mare da un punto di vista veramente eccezionale : l’incrocio del 15° Meridiano ed il 42° Parallelo.