Visita ai campi di concentramento di Auschwitz

TERMOLI. In occasione del mese dedicato alla Shoah, che culmina proprio oggi, il 27 gennaio, l’associazione Italo-Polacca “Apolonia” proporrà una vera storia proprio ad Auschwitz in polacco Oświęcim!

Dopo due incontri del 18 e 19 gennaio, l’associazione proporrà un programma didattico per visitare i luoghi di questo orribile crimine umano a richiesta proprio dei docenti e studenti dei istituti partecipanti all’incontro.

Per non dimenticare.

Sono 22 ad oggi i paesi che hanno aderito all’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig e che hanno acconsentito a depositare nelle loro città le cosiddette “Pietre d’Inciampo” (Stolpersteine in tedesco) per ricordare i cittadini deportati nei campi di concentramento e sterminio nazisti.

Un blocco di pietra ricoperto da una piccola targa d’ottone delle dimensioni di un sampietrino di 10×10 cent. viene posta dinnanzi a quella che fu l’ultima abitazione delle vittime. In essa sono incisi il nome, il cognome, la data di nascita, la data e il luogo della deportazione e la data di morte quando nota.

Ogni pietra un nome proprio di persona: ogni pietra una persona, esattamente il contrario di ciò che fecero i nazisti riducendo le persone a numeri, privandole non solo della propria libertà ma dell’identità e della dignità.

Interessante ricordare come questo progetto riguarda tutti i deportati, basti pensare che le prime furono poste a Colonia in memoria di mille fra Sinti e Rom deportati nel maggio del 1940.

E’ quindi facile camminando per le strade delle città Europee “inciampare” in esse e l’inciampo non è certo fisico ma dell’anima e della Memoria nella storia è la storia che bussa alla nostra memoria e ci ricorda prepotentemente quello che fu il periodo più buio dell’Europa culminato con le atrocità naziste nei lager.

Noi le abbiamo fotografate in Italia, in Germania, in Olanda, in Belgio….ed ognuna delle nostre fotografie ha la precisa intenzione di ricordare che quel nome inciso sull’ottone identifica una persona in carne ed ossa: una madre, un padre, un fratello un figlio, un amico.

E così facciamo nostro il progetto dell’artista tedesco rilanciandolo con quelli che sono i nostri strumenti d’espressione: la fotografia e la scrittura che ci permettono attraverso l’uso dei social di mostrare a quante più persone possibili questo importante progetto “per non dimenticare”.

Grazie ai nostri ospiti Aldo Navoni e Federica Pozzi per la presentazione del libro: “Al termine del binario: Auschwitz”

Fonte: binariokzl.com