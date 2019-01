I numeri del mattone: il patrimonio immobiliare dell'Inps

LARINO. Sono 30mila gli immobili, posseduti dall’Inps nello Stivale (tra case, box, negozi, uffici e terreni), per un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro. Ma, nel 2016, i cànoni degli affitti incassati ammontarono appena a 49 milioni. Due anni dopo il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto (che investe i soldi delle pensioni degli Italiani), pur avendo previsto di potere introitarne 90, salì appena a 50. Questi consuntivi sono stati elencati dal settimanale ‘Panorama’ che – di recente - si è occupato anche dei beni molisani elencando cifre che hanno riferito il ‘deficit’ in cui versano i proventi delle case dei pensionati che, bene spesso, sono immobili sorprendentemente vuoti o al massimo fruenti di canoni d’affitto puramente simbolici.

Eppure così non dovrebbe essere perché quei 30mila beni rappresentano tangibilmente il capitale posto a garanzia dei vitalizi. Ciò nonostante le oltre 9mila unità locate rappresentano meno di 1/3 del totale; e, ad onta di tanto spreco, l’Istituto spende ogni anno 87 milioni di lire solo per affittare 431 Sedi che si aggiungono a quelle in proprietà. Secondo la citata testata. il saldo molisano non è proprio impietoso (trattandosi di piccole cifre), ma manco rende onore alla gestione: nella 20.a regione gli immobili di proprietà sono 15, quelli affittati (di proprietà) 1. Le entrate da locazione ammontano a 114mila euro mentre le uscite per avere la disponibilità di sedi e di uffici danno la cifra di 216mila. Si tratta, pur nella loro pochezza, di numeri da sfacelo che – secondo il Settimanale lombardo – consentono di verificare come venga usato l’intero patrimonio immobiliare; e le cifre più paurose sono quelle dell’Inps della regione-locomotiva dell’Italia (circa 6mila immobili in proprietà, appena 1.450 affittati (sempre di proprietà) e meno di 5 milioni di entrate da affitto. Le uscite per la locazione ammontano a 17 milioni. La Sede regionale di Campobasso opera in via Zurlo 11; quella di Isernia trova posto in via XXIV Maggio. Poi vi sono due agenzie, una in Termoli e l’altra in Agnone. ‘Dulcis in fundo’ ce n’è una – con operatività a singhiozzo – ubicata a Larino, in v. le G. Cesare.



La gestione a perdere è di livello nazionale (e non data certo da qualche anno, perseverando – con encomiabile continuità – sin dal passato). Tito Boeri, insediato ai vertici solo dal 2014, avrebbe voluto procedere a suon di vendite e di cessioni. Purtroppo, nonostante la sua buona volontà, dopo 5 anni nulla è cambiato. E più della metà degli immobili restano sfitti e le alienazioni procedono con i piedi di piombo. Ed ora arriva, a tramortirlo, la volontà del Ministro Di Maio che si vuole liberare del professore per motivazioni che hanno poco a che fare con la gestione. "Io non sono contrario allo spirito del decreto-dignità - confessò in audizione nella Commissione Finanze e Lavoro della Camera - ma essere d'accordo non mi esime dal fare i conti con la realtà che, spesso, impone delle scelte fra l’avere una cosa desiderata ed un'altra auspicabile". Perciò "affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere contatto con la crosta terrestre per finire in orbite ben lontane dal nostro pianeta". Ed è da qui che inizia il cammino in discesa di Boeri con un Di Maio che urla al complotto. Insomma, se il Presidente sarà estromesso, sarà per motivi politici non potendo essergli addebitato uno sfacelo ereditato da decenni di attività.

Di certo non è stato Boeri ad inaugurare quegli sprechi che iniziarono 30-40 anni fa, quando Partiti ed Oo.ss. si erano appropriati del mattone degli Italiani, parte precìpua del patrimonio immobiliare dell’Inps, con una Presidente della Camera che, per pochi spiccioli, fruiva di un appartamento in p.za Navona ed un Segretario di Partito con un attico a Trastevere; con un Direttore di quotidiano (che oramai ha cessato le pubblicazioni) ed un ex-Segretario della Cisl cui vennero affidate residenze di pregio a prezzi di ‘amicizia’. Ma allora erano altri tempi, e l’inchiesta fece clamore al punto che la Casta dell’epoca fu costretta a sloggiare. Purtroppo il riflusso non durò: i giornali cessarono di pubblicare nomi e fatti e cominciò la vendita di case in saldo col 30-40% di ‘sconto’, concesse sempre ai soliti amici e compagni.

Claudio de Luca