Rinuncia alla Bandiera Blu, il Sib Molise: le giunte cambiano, le attività restano

TERMOLI. Al di là della dichiarazione del Movimento 5 Stelle e di Nick Di Michele che ha scoperchiato il Vaso di Pandora sulla Bandiera Blu 2019, il Sib Molise, dopo la dichiarazione ufficiale del sindaco in merito alla bandiera blu assegnata negli ultimi 16 anni resta senza parole, per voce del suo presidente di categoria, che si è espresso anche come cittadino di una località turistica.

«Da qualche ora giravano voci sul fatto che il comune non aveva fatto richiesta di partecipare all'assegnazione del vessillo internazionale e pensavo fossero "fake news" – ha affermato Nico Venditti - in una cittadina in cui il turismo arranca e si fa di tutto per attirare visitatori per risollevare l'economia locale, il sindaco si permette di snobbare la Bandiera Blu (come se fossimo in Versilia o in Sardegna) che nonostante i criteri di assegnazione siano diversi (differenziata, pulizia ,accessibilità disabili, parcheggi, servizi, qualità delle acque, ecc. ) per l'opinione pubblica è sinonimo solo di qualità delle acque di balneazione e quindi può fare la differenza nella scelta della località per le vacanze estive di un turista.

Forse non sarà un "obiettivo prioritario" per chi non ha il proprio reddito legato direttamente ai turisti ma vi assicuro che per chi fa l'imprenditore turistico o il commerciante di una città turistica non la pensa così.

Si poteva dialogare con le categorie interessate ma purtroppo come in altre situazioni passate non si rende partecipe chi investe denaro ed offre lavoro. È facile decide del nostro futuro chiusi all'interno dei "palazzi".

Forse il motivo per cui non ci si vuole impegnare a superare eventuali problemi che ne hanno derivato la mancata assegnazione 2018 (quindi semplicemente non partecipando) è che a breve ci sarà una nuova amministrazione comunale!

La politica si alterna mentre i cittadini e le attività restano!»