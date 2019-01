TERMOLI. Arrivano altri 9 Cavalieri di San Timoteo. Ieri mattina durante la messa domenicale presso la parrocchia di San Timoteo a Termoli, si è tenuto il rito di benedizione di 9, ma 8 sul campo, Cavalieri di San Timoteo. Dopo l'omelia, il Cerimoniere si è rivolto a Don Benito con queste parole: Don Benito, noi Cavalieri di San Timoteo siamo qui riuniti per onorare il Santo Timoteo e chiedere per i fratelli che hanno terminato il cammino la vostra benedizione e l'ammissione all'ordine dei Cavalieri di San Timoteo" . E queste le parole di Don Benito: "Accogliendo la vostra richiesta vi prego di procedere alla presentazione di ognuno".

Ecco i nomi dei 9 nuovi cavalieri: Raffaele Fasulo (il cavaliere assente per ricovero ospedaliero) , Timoteo Antonetti, Antonio Misticò, Alessio Desiderio, Antonio Pascucci, Luigi Soldo, Costanzo Di Labbio, Riccardo Di Fortunato, Giovanni Baglieri. I Cavalieri appena chiamati hanno risposto con un "Eccomi". E Don Benito: "Fratelli carissimi accogliendo la vostra richiesta sarete annoverati tra i novizi e i Cavalieri di San Timoteo con l'aiuto e la grazia di Dio e la protezione di San Timoteo una vita conforme al Vangelo di Cristo e a testimoniare con la gioia la vostra appartenenza alla Chiesa nel servizio dei fratelli?", domanda a cui i Cavalieri hanno risposto con un convinto si. Una cerimonia molto bella ed emozionante di un ordine che sta crescendo e come si vede moltiplicando e che anche fuori dai confini cittadini e regionali sta raccogliendo dei riconoscimenti, come ci hanno detto due dei primi e affidabili cavalieri, Antonello Sciarretta e Cleofino Casolino. Alla fine tanti sorrisi, foto e auguri per i nuovi custodi di San Timoteo.