La prova del cuoco, Nicola Vizzarri da record: dieci vittorie su 12 sfide

TERMOLI. Nicola Vizzarri, chef bassomolisano di dichiarata fama, residente a Termoli, è ormai un recordman: oggi alla "Prova del Cuoco", la famosa trasmissione di Raiuno condotta da Elisa Isoardi, ha vinto, per le decima volta su dodici partecipazioni, la sfida contro un altro chef.

Durante la puntata, gli è stato chiesto di preparare un tipico piatto ligure, una rivisitazione dei "Pansoti in salsa di Noci" con gli ingredienti e i prodotti molisani, un piatto chiamato per l'occasione "Piramidi di Carciofi, Funghi e Pesto di noci". Alla fine la Isoardi, seppur raffreddata e al limite dell'influenza, è riuscita a carpire il sapore e il gusto vincente. Sempre più orgogliosi dei prodotti della nostra cucina molisana e soprattutto dei nostri creatori di piatti e sapori sopraffini come è appunto Nicola Vizzarri che in queste trasmissioni porta a conoscere a livello nazionale e non solo, quello che il Molise è capace di produrre a livello culinario.

Visti i suoi tanti impegni sui vari fronti della cucina, ha affidato la sua immagine all’agenzia Icemanproduction.