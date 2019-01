TERMOLI. È tempo di Open Day e ogni scuola di ordine e grado fino al 31 gennaio avrà la possibilità di presentare i propri prodotti e progetti ai potenziali nuovi alunni. Abbiamo visitato, nella sua seconda giornata di Open Day, l'Iiss Ettore Majorana, sito nella periferia nord di Termoli in via Palermo 3 che offre un Pof davvero nutrito di indirizzi; per quanto riguarda l'indirizzo tecnico la scelta è molto diversificata e si va dalla: Meccanica, Meccanica ed Energia, Articolazione Meccanica; Elettronica ed Elettrotecnica, Articolazione Elettronica; Informatica e Telecomunicazione, Articolazione Informatica; Chimica, Materiali e Biotecnologie; Grafica e Comunicazioni, Articolazioni Grafica. Mentre per gli indirizzi Liceali: Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate; Liceo Artistico, Architettura, Arti Figurative plastico pittorico.

Abbiamo fatto un tour per la scuola alla scoperta dei vari laboratori didattici provvisti di strumenti tecnologici e spazi attrezzati come il Centro Audiovisivo, la sala proiezioni, cineteca e videoteca, il Centro Multimediale, Reti Intanet ed Internet, progetto CL@SSI 2.0, la Biblioteca, Lim lavagna interattiva multimediale, Centro Ecdl. Inoltre siamo rimasti colpiti anche dalla palestra dell'istituto che oseremmo chiamare palazzetto viste le sue grandi dimensioni e dove ogni classe può formare squadre di Basket, Volley, Calcio a 5, maschile e femminile, torneo Biennio e Triennio separati. Infine l'Istituto Majorana come Test Center è autorizzato alla gestione diretta degli esami per il conseguimento della patente informatica europea. Insomma una scuola che guarda al futuro in modo consistente.